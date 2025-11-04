Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

У США Сенат вкотре провалив голосування за припинення шатдауну

Це вже 14-те провалене сенаторами голосування.

У США Сенат вкотре провалив голосування за припинення шатдауну
Ілюстративне фото
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США в 14-й раз відхилив законопроект про відновлення роботи федерального уряду.

Про це повідомляє The Hill.

За резолюцію про продовження роботи уряду, яка б забезпечила його фінансування до 21 листопада, проголосували 54 сенатори, проти було 44 голоси. Для просування потрібно 60 голосів.

Як і раніше, сенатори Кетрін Кортез Масто, Джон Феттерман та Ангус Кінг проголосували разом з республіканцями, а сенатор Ренд Пол знову розійшовся з Республіканською партією щодо заходу з витрат.

Зазначається, що голосування відбулося на тлі 35-го дня безвихідного періоду, що зрівняло його з найдовшим шатдауном в історії США у 2018-19 роках.

Бюджетний офіс Конгресу США оприлюднив звіт, відповідно до якого загальні втрати Сполучених Штатів від тимчасового припинення роботи уряду, яке триває вже фактично місяць, складуть від 7 до 14 мільярдів доларів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies