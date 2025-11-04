У США Сенат вкотре провалив голосування за припинення шатдауну

Сенат США в 14-й раз відхилив законопроект про відновлення роботи федерального уряду.

Про це повідомляє The Hill.

За резолюцію про продовження роботи уряду, яка б забезпечила його фінансування до 21 листопада, проголосували 54 сенатори, проти було 44 голоси. Для просування потрібно 60 голосів.

Як і раніше, сенатори Кетрін Кортез Масто, Джон Феттерман та Ангус Кінг проголосували разом з республіканцями, а сенатор Ренд Пол знову розійшовся з Республіканською партією щодо заходу з витрат.

Зазначається, що голосування відбулося на тлі 35-го дня безвихідного періоду, що зрівняло його з найдовшим шатдауном в історії США у 2018-19 роках.

Бюджетний офіс Конгресу США оприлюднив звіт, відповідно до якого загальні втрати Сполучених Штатів від тимчасового припинення роботи уряду, яке триває вже фактично місяць, складуть від 7 до 14 мільярдів доларів.