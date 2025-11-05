Сейм Латвії передав питання про вихід зі Стамбульської конвенції наступному скликанню

Перенесення розгляду до листопада 2026 року, коли пройдуть наступні парламентські вибори, фактично робить долю закону невизначеною.

Після рішення президента Латвії Едгарса Рінкевичса не підписувати закон про денонсацію Стамбульської конвенції, Сейм країни ухвалив залишити це питання на розгляд наступного скликання парламенту, повідомляє LSM.

За відповідне рішення проголосували 53 депутати від фракцій «Об’єднаний список», «Прогресивні», «Нова єдність» і «Національне об’єднання». Проти — 18 депутатів від партій «Стабільності!» та «Латвія насамперед».

Президент заявив, що ратифікація та денонсація конвенції в межах одного скликання Сейму створюють суперечливі сигнали, тож остаточне рішення має ухвалювати новий парламент.

Перенесення розгляду до листопада 2026 року фактично робить долю закону невизначеною: після виборів усі незавершені законопроєкти втрачають чинність, якщо новий Сейм не вирішить повернути їх до розгляду.

30 жовтня латвійський парламент проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має підписати президент. Того ж дня близько 5 тисяч латвійців зібралися біля будівлі Сейму в Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції.

Голова уряду Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству) - це міжнародний договір Ради Європи, спрямований на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона встановлює правові зобов’язання для держав щодо захисту жертв і покарання винних.

Зазначимо, що Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році.