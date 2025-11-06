Вчені вважають глобальне потепління причиною надзвичайної сили урагану "Мелісса"

Ураган "Мелісса", що нещодавно вирував у країнах Карибського моря, був таким потужним унаслідок кліматичних змін. На думку міжнародної групи науковців World Weather Attribution, що об'єднує 20 вчених зі США, Великої Британії, Швеції, Домінікани, Нідерландів, Японії і Куби, ураган став сильнішим через перегріті повітря і океан, передає The Guardian.

Перегрів спричинений викидами, що утримують тепло внаслідок спалювання викопного палива. На думку вчених, кліматичні зміни збільшили силу вітру "Мелісси" на 7 %, а опадів – на 16 %.

Глобальне потепління підвищило ризики природніх катастроф у шість разів.

"Мелісса" є останнім прикладом шторму, що раптово розвинувся до незвичайної швидкості. Швидкість вітру зросла з 68 миль на годину до 139 миль на годину всього за день.

Вчені виявили, що цей процес є ознакою потепління клімату, коли шторми можуть живитися теплом в океані та атмосфері, стаючи сильнішими.

"Мелісса" спричинила загибель близько 50 людей на Ямайці і Гаїті. За оцінкою ямайського прем'єр-міністра Ендрю Холнесса, ураган коштував 30 % ВВП.