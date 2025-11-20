“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Туреччина прийматиме наступний кліматичний саміт ООН

Вдалося домовитися з Австралією, яка теж хотіла організувати захід.

Туреччина прийматиме наступний кліматичний саміт ООН
Фото: EPA/UPG

У 2026 році країною-господаркою щорічного кліматичного саміту ООН COP31 буде Туреччина. Анкарі вдалося перехопити цю роль в Австралії.

Як пише BBC, за ротаційним принципом саміт мала б організовувати одна з держав Західної Європи або Австралія. Проте Туреччині вдалося досягти компромісної угоди з австралійцями: керівником заходу буде представник країни-континента, міністр з питань клімату Кріс Боуен, натомість локацію та усі інші елементи гостинності надасть саме турецька сторона. 

Якщо б жодна з країн не захотіла поступатися одна одній, то саміт довелося б проводити у німецькому Бонні, де розташована штаб-квартира комітету ООН щодо клімату. 

Саміт COP30 цьогоріч приймала Бразилія.
