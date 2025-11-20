“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Глава МЗС Німеччини обговорив із представниками США і Туреччиною шляхи зупинення війни в Україні

Фідан і Віткофф підкреслили важливість тісної координації з Німеччиною та європейськими партнерами.

Глава МЗС Німеччини обговорив із представниками США і Туреччиною шляхи зупинення війни в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 20 листопада провів телефонні розмови зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає «Укрінформ».

За словами Вадефуля, учасники перемовин зосередилися на спільних зусиллях із припинення війни Росії проти України. 

«Ми обговорили наші різноманітні поточні зусилля, спрямовані на припинення агресивної війни Росії проти України та нарешті покладення краю незмірним людським стражданням», — сказав миіністр.

Він додав, що сторони також торкнулися «конкретних ідей, які зараз обговорюються». Фідан і Віткофф підкреслили важливість тісної координації з Німеччиною та європейськими партнерами.

Вадефуль зазначив, що з наближенням зими першим кроком має стати негайне припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Після цього, за його словами, необхідно якнайшвидше розпочати переговори про тривале припинення вогню.
﻿
