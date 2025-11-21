У Польщі 10 тисяч військових посилять заходи безпеки критичної інфраструктури

У Польщі у п’ятницю опівночі стартувала операція "Горизонт", спрямована на посилення безпеки критичної інфраструктури країни. Це стало відповіддю на саботаж на залізниці.

Як пише RMF24, у заходах буде задіяно до 10 тисяч військовослужбовців, які разом з іншими службами моніторуватимуть ключові залізничні лінії та транспортні вузли по всій країні. Операцією керує Оперативне командування видів Збройних сил. До акції долучені також поліцейські та інші служби МВС.

Операція "Горизонт" стала реакцією на недавні інциденти із саботажем залізничної інфраструктури, зокрема вибух на ділянці колії на маршруті Варшава – Дорогуськ, а також пошкодження тягової лінії біля станції Голомб, що змусило поїзд із майже 500 пасажирами різко зупинитися. У зв’язку з цим ухвалено рішення про масштабні дії за участю війська.

Метою таких заходів є підтримка служб у захисті критичної інфраструктури, особливо залізниць і транспортних вузлів.

Військові, задіяні в операції, використовуватимуть сучасне обладнання, включно з розвідувальними дронами та гелікоптерами. Це дозволить ефективно контролювати найбільш критичні ділянки інфраструктури. Дії мають точковий характер – військові будуть присутні передусім там, де ризик атаки найбільший.

В операції беруть участь різні військові формування, зокрема Військо територіальної оборони, Сили спеціального призначення та підрозділи кібербезпеки. Вони співпрацюють із поліцією, Службою охорони залізниць та іншими службами, відповідальними за безпеку. Кількість задіяних сил коригуватиметься залежно від потреб.

Мета операції – не лише реагувати на загрози, але й стримувати потенційних виконавців.

Патрулі військових уже з’явилися на 80 ключових залізничних ділянках по всій Польщі. Спільні дії зі Службою охорони залізниць триватимуть стільки, скільки буде потрібно. У разі необхідності кількість залучених сил може бути збільшена.