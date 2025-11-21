ЗМІ: Зеленський проводить розмову зі Стармером, Макроном і Мерцем

Президент Володимир Зеленський проводить розмову з лідером Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомило Суспільне вдень 21 листопада. Інформацію про те, що такий дзвінок розпочався, підтвердили і співрозмовники Sky News.

Розмова стосується "мирного плану", пропонованого США. Розмова Стармера відбувається з Південної Африки, де зараз проходить саміт G20.

Із Брюсселя лунають слова підтримки справедливого миру. Топидпломатка Кая Каллас вкотре наголосила, що для того, аби мирний план працював, участь у його розробці повинні брати Україна і Європа.

"Стосовно мирного плану, з яким, як ми розуміємо, ознайомився президент Зеленський, то ми завжди казали, що для того, аби будь-який план працював, потрібна залученість України і європейців", – сказала вона.