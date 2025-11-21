ЗМІ: Зеленський проводить розмову зі Стармером, Макроном і Мерцем

Президент Володимир Зеленський проводить розмову з лідером Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомило Суспільне вдень 21 листопада. Інформацію про те, що такий дзвінок розпочався, підтвердили і співрозмовники Sky News.
Розмова стосується "мирного плану", пропонованого США. Розмова Стармера відбувається з Південної Африки, де зараз проходить саміт G20.
Із Брюсселя лунають слова підтримки справедливого миру. Топидпломатка Кая Каллас вкотре наголосила, що для того, аби мирний план працював, участь у його розробці повинні брати Україна і Європа.
"Стосовно мирного плану, з яким, як ми розуміємо, ознайомився президент Зеленський, то ми завжди казали, що для того, аби будь-який план працював, потрібна залученість України і європейців", – сказала вона.
- За даними FT, США вимагають від України погодити план до 27 листопада. Участь в розробці плану брали США і Росія.
- Опубліковані в медіа пункти свідчать про вимогу до України відмовитися від Криму, Донецької і Луганської областей повністю. Також Росія, згідно з цим планом, контролюватиме ті населені пункти південних областей, які встигла окупувати. ЗАЕС працюватиме 50 на 50: половина енергії – Україні, половина – окупантам.
- Зеленський казав, що розраховує обговорити план з американським колегою. Зараз погодження офіційного Києва не було.