В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Землетрус у Бангладеш забрав життя п’ятьох людей, поранених близько 100

Серед загиблих є дитина. 

Землетрус у Бангладеш забрав життя п’ятьох людей, поранених близько 100
Будинки у Дацці, Бангладеш. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Принаймні п’ятеро людей, серед них дитина, загинули, а близько 100 отримали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 5,7, що стався у п’ятницю в Бангладеш.

Як пише Reuters, про це повідомив уряд країни. Пошкодження будівель зафіксовані в багатьох районах, включно з густонаселеною столицею Даккою.

Поштовхи відчувалися у східних штатах сусідньої Індії, що межують із Бангладешем, однак місцева влада там не повідомила про значні руйнування.

Мухаммед Юнус, голова тимчасового уряду Бангладеш, сказав, що серед постраждалих є студенти Дакського університету, робітники фабрик у місті Газіпур і мешканці Нарсінгді, де був епіцентр землетрусу.

Поки не уточнили, за яких обставин загинули п’ятеро людей. Раніше поліція повідомляла про трьох загиблих унаслідок обвалення огорожі шестиповерхового будинку під час поштовхів.

Кілька поранених, доправлених до лікарні з Нарсінгді, що приблизно за 40 км на схід від Дакки, перебувають у критичному стані.
