Землетрус у Бангладеш забрав життя п’ятьох людей, поранених близько 100

Принаймні п’ятеро людей, серед них дитина, загинули, а близько 100 отримали поранення внаслідок землетрусу магнітудою 5,7, що стався у п’ятницю в Бангладеш.

Як пише Reuters, про це повідомив уряд країни. Пошкодження будівель зафіксовані в багатьох районах, включно з густонаселеною столицею Даккою.

Поштовхи відчувалися у східних штатах сусідньої Індії, що межують із Бангладешем, однак місцева влада там не повідомила про значні руйнування.

Мухаммед Юнус, голова тимчасового уряду Бангладеш, сказав, що серед постраждалих є студенти Дакського університету, робітники фабрик у місті Газіпур і мешканці Нарсінгді, де був епіцентр землетрусу.

Поки не уточнили, за яких обставин загинули п’ятеро людей. Раніше поліція повідомляла про трьох загиблих унаслідок обвалення огорожі шестиповерхового будинку під час поштовхів.

Кілька поранених, доправлених до лікарні з Нарсінгді, що приблизно за 40 км на схід від Дакки, перебувають у критичному стані.