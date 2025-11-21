Bloomberg: російські танкери з нафтою ризикують застрягнути в морі через санкції США

Американські санкції проти російських гігантів "Лукойлу" і "Роснєфті" можуть не пустити на світовий ринок 48 млн барелів російської нафти, пише Bloomberg.

"Санкції США, що набули чинності в п'ятницю, можуть залишити майже 48 мільйонів барелів російської сирої нафти на мілині, що змусить десятки танкерів шукати альтернативні пункти призначення", – пише видання.

Десятки російських танкерів уже змінюють маршрути та шукають альтернативні порти, що стає черговим потрясінням для світової торгівлі енергоресурсами.

Йдеться про обмеження, запроваджені Вашингтоном минулого місяця проти найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфті" та "Лукойлу". Це — один із найжорсткіших кроків США за нинішньої адміністрації, що має на меті посилити тиск на Кремль через війну проти України. У Мінфіні США заявили, що санкції вже працюють: попит на російську нафту знижується, а знижки на ключові марки зростають.

У день набуття санкціями чинності індійські НПЗ почали активно бронювати судна для альтернативних поставок із Близького Сходу. Це підштовхнуло фрахтові ставки до максимумів за майже п’ять років. Тим часом трейдери намагаються зрозуміти, хто зрештою зможе прийняти вантажі "Роснефті" та "Лукойлу", які вже перебувають у морі.

За даними аналітичної компанії Kpler, приблизно 48 млн барелів російської нафти марок Urals і ESPO уже в дорозі чи готуються до відправлення. Серед них — близько 50 танкерів, що прямують у бік Китаю та Індії, а також інші судна без визначених пунктів призначення або з маршрутом до дрібніших портів у Балтиці та Південно-Китайському морі.

Попри це Москва продовжує пріоритетно завантажувати танкери. Морські поставки, за даними Bloomberg, залишаються значними — близько 3,4 млн барелів на добу. Світові ціни на нафту поки що не демонструють різких коливань.

Хоча Китай і Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти з 2022 року, обидві країни побоюються потрапити під вторинні санкції США. Те, наскільки жорстко Вашингтон впроваджуватиме обмеження, визначатиме обсяг російської нафти, що врешті дістанеться переробникам в Азії.

Два танкери з нафтою Urals, які раніше розвернулися через ймовірний тиск санкцій, знову взяли курс на Індію:

Spirit 2 , що перевозить 730 тис. барелів Urals від "Роснефті", зробив розворот після проходження Суеца, але тепер знову рухається на південь.

, що перевозить 730 тис. барелів Urals від "Роснефті", зробив розворот після проходження Суеца, але тепер знову рухається на південь. Furia , що розвернулася в Балтійському морі наприкінці жовтня, днями пройшла Суецький канал і прямує до Індії.

, що розвернулася в Балтійському морі наприкінці жовтня, днями пройшла Суецький канал і прямує до Індії. У російському Далекому Сході танкер Cindy (приблизно 770 тис. барелів ESPO) вирушив у напрямку відкритих вод Сінгапуру та Малайзії — регіону, де часто відбуваються перевалки нафти для приховування її походження.

(приблизно 770 тис. барелів ESPO) вирушив у напрямку відкритих вод Сінгапуру та Малайзії — регіону, де часто відбуваються перевалки нафти для приховування її походження. Танкер Fortis (720 тис. барелів Urals від "Роснефті") рухається до південнокорейського порту Йосу після рідкісної перевалки у водах Індії. Раніше судно очікували в китайському Нінбо, але маршрут змінили.