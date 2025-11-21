Велика індійська нафтова компанія повністю припинила імпорт з Росії

Корпорація Reliance Industries, яка володіє великим нафтопереробним заводом в індійському Джамнагарі, штат Гуджарат, повністю зупинила імпорт російської нафти.

Як пише Reuters, індійський конгломерат мав з "Роснєфтю" довгострокову угоду на постачання 500 тисяч барелів на добу. Проте на тлі санкцій з боку Сполучених Штатів та Європи компанія вирішила розірвати контракт і зосередитися на імпорті нафти з інших джерел.

Таким чином Reliance вклалася у дедлайн, визначений Білим домом для припинення усіх зв'язків з російськими нафтовими експортерами - 21 листопада. Натомість європейські санкцій повноцінно запрацюють лише з 21 січня 2026 року.

Раніше президент США Дональд Трамп декілька разів заявляв, що Індія під тиском його адміністрації практично припинила купувати російську нафту.