В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

Велика індійська нафтова компанія повністю припинила імпорт з Росії

Обсяг поставок складав 500 тисяч барелів на добу.

Велика індійська нафтова компанія повністю припинила імпорт з Росії
Фото: EPA/UPG

Корпорація Reliance Industries, яка володіє великим нафтопереробним заводом в індійському Джамнагарі, штат Гуджарат, повністю зупинила імпорт російської нафти.

Як пише Reuters, індійський конгломерат мав з "Роснєфтю" довгострокову угоду на постачання 500 тисяч барелів на добу. Проте на тлі санкцій з боку Сполучених Штатів та Європи компанія вирішила розірвати контракт і зосередитися на імпорті нафти з інших джерел.

Таким чином Reliance вклалася у дедлайн, визначений Білим домом для припинення усіх зв'язків з російськими нафтовими експортерами - 21 листопада. Натомість європейські санкцій повноцінно запрацюють лише з 21 січня 2026 року.

Раніше президент США Дональд Трамп декілька разів заявляв, що Індія під тиском його адміністрації практично припинила купувати російську нафту
