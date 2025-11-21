Китайський виробник більшості майнерів біткоїна у світі став об’єктом розслідування нацбезпеки США

Слідчі намагалися з’ясувати, чи становлять продукти Bitmain Technologies ризик шпигунства або саботажу. Компанія це заперечує.

Китайський виробник, який продає більшість біткоїн-майнерів у світі, зокрема 16 000 із них компанії, пов’язаної з двома синами президента Дональда Трампа, – став центром багатомісячного федерального розслідування, спрямованого на оцінку можливих загроз для національної безпеки США.

Про це пише Bloomberg.

Використання машин пекинської Bitmain Technologies на об’єкті поблизу військової бази вже минулого року викликало "серйозні занепокоєння національної безпеки". Назва компанії знову з’явилася у липні у звіті Комітету Сенату з питань розвідки, де йшлося, що її пристрої можуть бути дистанційно керовані з Китаю і містять "низку тривожних вразливостей".

Увесь цей час обладнання Bitmain перебувало у центрі федерального розслідування під назвою "Операція Червоний Захід" (Red Sunset), за словами одного чиновника США та ще шістьох людей, знайомих з його перебігом. Розслідування, яке проводило Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), було спрямоване на те, щоб визначити, чи можуть машини бути дистанційно використані для шпигунства або саботажу американської електромережі.

Паралельно велися дискусії в Раді нацбезпеки США (NSC), які почались за адміністрації Байдена і продовжились у перші місяці президентства Трампа.

Федеральні органи також затримували частину техніки Bitmain у портах США. Принаймні в окремих випадках техніку розбирали, перевіряючи чипи та програмний код на предмет прихованих можливостей для контролю чи шпигунства. Також досліджувались можливі порушення тарифів і митних норм.

Компанія Bitmain відповіла, що твердження про можливість дистанційного керування їхніми машинами з Китаю є "однозначно хибними". Там кажуть, що суворо дотримуються законодавства США та ніколи не здійснювали діяльність, яка могла б нести загрозу нацбезпеці. Також Bitmain повідомила, що не знає нічого про "Операцію Червоний захід".

Bitmain і раніше підозрювали у наявності закладених "чорних ходів" у своїх майнерах: у 2017 році знайдено код для дистанційного вимкнення пристроїв, а у 2019 році знову виявлено подібну вразливість.

У січні Міністерство торгівлі США внесло до чорного списку AI-дочірню компанію Bitmain – Sophgo Technologies, звинувативши її у роботі на користь китайського уряду. Компанія це заперечила.

Комітет Сенату у липні заявив, що обладнання Bitmain "може бути дистанційно кероване з Пекіна" та наголосив, що розміщення десятків тисяч таких машин поруч із об'єктами американської оборонної інфраструктури є "неприйнятним ризиком".

Bitmain у відповідь заявила, що не має зв’язків з урядом КНР.

Майнери – це обладнання, яке виконує складні обчислення для забезпечення роботи криптовалют, таких як Bitcoin.