“Радіо Свобода” в Угорщині закривається

Це станеться опівночі 21 листопада. 

“Радіо Свобода” в Угорщині закривається
Віктор Орбан та Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Опівночі 21 листопада закривається угорська служба “Радіо Свобода”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Угорська служба “Радіо Свобода” наголосила, що “віддано працювала, щоб забезпечити незалежну журналістику для аудиторії в Угорщині”. Також журналісти подякували своїм читачам за довіру, залученість та підтримку.

Зазначається, що контент, створений раніше службою, залишиться доступним онлайн. 

“Ми вдячні за увагу та підтримку аудиторії з першого дня нашої нової роботи та мали честь надавати їм унікальні та оригінальні історії”, – сказав керівник угорської служби Тібор Вовеш.

Угорська служба “Радіо Свобода” була перезапущена у 2020 році за вказівкою Конгресу США. До цього вона працювала з 1950 по 1993 рік.

  • Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує закрити угорське бюро "Радіо Свобода”. 
  • Очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк заявила, що угорське бюро “має на меті дестабілізувати Угорщину”.
﻿
