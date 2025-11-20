“Радіо Свобода” в Угорщині закривається

Опівночі 21 листопада закривається угорська служба “Радіо Свобода”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Угорська служба “Радіо Свобода” наголосила, що “віддано працювала, щоб забезпечити незалежну журналістику для аудиторії в Угорщині”. Також журналісти подякували своїм читачам за довіру, залученість та підтримку.

Зазначається, що контент, створений раніше службою, залишиться доступним онлайн.

“Ми вдячні за увагу та підтримку аудиторії з першого дня нашої нової роботи та мали честь надавати їм унікальні та оригінальні історії”, – сказав керівник угорської служби Тібор Вовеш.

Угорська служба “Радіо Свобода” була перезапущена у 2020 році за вказівкою Конгресу США. До цього вона працювала з 1950 по 1993 рік.