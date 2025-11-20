ЄС обговорює нові санкції проти російського «тіньового флоту»

Євросоюз готує додаткові обмеження проти учасників російського «тіньового флоту», який Кремль використовує для обходу санкцій та транспортування нафти, повідомляє Bloomberg.
Перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що країни обговорять подальші кроки щодо цих суден.
«Ми розглянемо, що ще можемо зробити з тіньовим флотом, тому що він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування війни», — сказала Каллас.
Міністри планують зосередитися на активнішій взаємодії з країнами, які реєструють судна, що входять до «тіньового флоту». Мета — змусити їх припинити надавати прапор таким танкерам.
У документі, який Польща передала державам-членам перед засіданням, пропонубть:
- нові регуляції та координація щодо контролю за суднами;
- уточнення, чи мають європейські органи право підніматися на борт таких танкерів;
- залучення портових і прибережних держав, а також компаній, які сприяють роботі «тіньового флоту».
Польща повідомила, що завдяки дипломатичному тиску низці держав уже вдалося переконати зняти з реєстру частину суден, які працюють на Росію.
Данія запропонувала створити ефективніший санкційний список для «тіньового флоту», який оновлювався б автоматично, а не в межах кожного нового пакета.
Нові обмеження можуть увійти до 20-го санкційного пакета ЄС.