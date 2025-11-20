“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

ЄС обговорює нові санкції проти російського «тіньового флоту»

«Він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування війни», - заявила глава євродипломатії Кая Каллас.

ЄС обговорює нові санкції проти російського «тіньового флоту»
нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: СЗРУ

Євросоюз готує додаткові обмеження проти учасників російського «тіньового флоту», який Кремль використовує для обходу санкцій та транспортування нафти, повідомляє Bloomberg.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що країни обговорять подальші кроки щодо цих суден.

«Ми розглянемо, що ще можемо зробити з тіньовим флотом, тому що він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування війни», — сказала Каллас.

Міністри планують зосередитися на активнішій взаємодії з країнами, які реєструють судна, що входять до «тіньового флоту». Мета — змусити їх припинити надавати прапор таким танкерам.

У документі, який Польща передала державам-членам перед засіданням, пропонубть:

  • нові регуляції та координація щодо контролю за суднами;
  • уточнення, чи мають європейські органи право підніматися на борт таких танкерів;
  • залучення портових і прибережних держав, а також компаній, які сприяють роботі «тіньового флоту».

Польща повідомила, що завдяки дипломатичному тиску низці держав уже вдалося переконати зняти з реєстру частину суден, які працюють на Росію.

Данія запропонувала створити ефективніший санкційний список для «тіньового флоту», який оновлювався б автоматично, а не в межах кожного нового пакета.

Нові обмеження можуть увійти до 20-го санкційного пакета ЄС.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies