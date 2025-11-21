Лівітт заявила, що США залучали до обговорення "мирного плану" Україну

Журналісти з посиланням на анонімного співрозмовника зазначили, що Віткофф розповідав про план Умєрову.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що для обговорення "мирного плану" держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник президента Стів Віткофф зустрічалася "з деякими українцями у минулі тижні", пишуть BBC та CBS News.

За даними CBS, з планом Віткофф ознайомлював секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова. Джерело журналістів стверджує, що Умєрову усно розповіли про план під час перебування в Майями (він опинився в США з неанонсованим візитом минулого тижня, після того як їздив до Туреччини, Катару і Саудівської Аравії).

Доповнено. Сам Умєров повідомив, що не впливав на зміст плану.

"Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі. Учора відбулася розмова Президента України з американською делегацією, уповноваженою Президентом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції. Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій", – сказав він.

BBC зазначає, що поки незрозуміло, наскільки саме Україна була залучена до розробки плану. Лівітт стверджує, що США залучили "обидві сторони".

Згідно з тим, що з посиланням на джерела публікували журналісти FT і Axios, план передбачає скорочення української армії до 600 000, фактичне визнання Донецької, Луганської області і Криму територією Росії, а в Запорізькій і Херсонській областях – закріплення за росіянами тих населених пунктів, які вони окупували.

Росію також запросять повернутися до G8, і з неї поступово зніматимуть санкції. Україні обіцяють "надійні гарантії безпеки", невідомо які.

Учора цей план презентували президентові Володимиру Зеленському – він зустрічався з двома американськими генералами, що прибули до України. Президент сказав, що розраховує обговорити план із американським колегою. За даними Financial Times, США вимагають від України погодження плану до Дня подяки – 27 листопада.