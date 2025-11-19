“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Скорочення ЗСУ та визнання російської державною: FT назвав нові деталі "мирного плану" Штатів і Росії

У плані згадується про вимогу надання офіційного статусу УПЦ (МП).

Скорочення ЗСУ та визнання російської державною: FT назвав нові деталі "мирного плану" Штатів і Росії
Путін та спецпосланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф під час зустрічі в Кремлі в Москві, 6 серпня 2025 р,
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президент США Дональда Трампа разом із російськими чиновниками розробили так званий "мирний план" для України. 

За інформацією FT, документ передбачає суттєві поступки України для Кремля та, за оцінками українських посадовців, у разі ухвалення практично позбавляє країну суверенітету. 

За інформацією видання, над проєктом працювала група представників США та Росії. Одним із ключових авторів став Кирило Дмітрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій та давній соратник Владіміра Путіна.

Пропозицію цього тижня передали українській стороні спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Сам документ має 28 пунктів. Його передали секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умєрову.

Як кажуть співрозмовники FT, Віткофф дав зрозуміти, що Трамп зацікавлений у швидкому прогресі та очікує від Володимира Зеленського прийняття плану, попри те, що його положення суперечать ключовим позиціям України.

За даними трьох джерел, знайомих із текстом, "мирний план" передбачає:

  • передачу Росії всієї території Донецької області, включно підконтрольними Україні територіями;
  • скорочення Збройних сил України вдвічі;
  • відмову від низки ключових видів озброєння та припинення військової допомоги США;
  • заборону розміщення іноземних військ в Україні;
  • заборону отримання далекобійних систем, здатних бити вглиб Росії;
  • визнання російської мови офіційною державною мовою в Україні та надання особливого статусу УПЦ (МП).

Один із чиновників, ознайомлених із документом, описав його як "загальну рамку, що значною мірою грає на користь Росії". Інше джерело назвало план "дуже комфортним для Путіна".

Українські посадовці, яким представили проєкт, заявили, що його зміст майже дослівно повторює "максималістські вимоги Кремля". Без суттєвого перегляду документ є абсолютно неприйнятним.

  • Politico теж має дані, що план містить 28 пунктів. При цьому джерело журналістів сказало, що для них важить лише думка України: "Нас не обходять насправді європейці". 
﻿
