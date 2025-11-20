Держдеп США схвалив продаж Індії Javelin та керованих артбоєприпасів Excalibur на $93 млн

Уряд Індії подав запит на придбання до 216 тактичних боєприпасів Excalibur і 100 одиниць системи Javelin.

Державний департамент США схвалив продаж Індії протитанкової ракетної системи Javelin та керованих артилерійських боєприпасів Excalibur на суму 93 мільйони доларів.

Як пише Reuters, про це повідомило в середу Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA).

"Запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні та національні інтереси Сполучених Штатів, допомагаючи зміцнити стратегічні відносини США та Індії й покращити безпеку ключового оборонного партнера, який залишається важливим фактором політичної стабільності, миру та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні та Південній Азії", – йдеться в заяві DSCA.

Це перша покупка Індією американського оборонного обладнання в межах програми іноземних військових продажів після того, як у серпні відносини між країнами погіршилися через рішення президента Дональда Трампа подвоїти мита на індійські товари до 50% як покарання за закупівлі Нью-Делі російської нафти.

Раніше цього місяця Індія повторно повторно замовила реактивні двигуни виробництва General Electric для оснащення нових індійських винищувачів Tejas власного виробництва.

Уряд Індії подав запит на придбання до 216 тактичних боєприпасів Excalibur і 100 одиниць системи Javelin, зазначили у DSCA. Країна вже використовує артилерійські снаряди Excalibur у своїх гаубицях M-777.

Основними підрядниками продажу є компанія RTX Corp – для боєприпасів Excalibur, а також її спільне підприємство з Lockheed Martin – для систем Javelin, повідомило агентство.