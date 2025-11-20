Президент Тайваню пообідав суші на знак підтримки Японії в суперечці з Китаєм

"Це повністю демонструє міцну дружбу між Тайванем та Японією", - зазначив Лай Чінте.

Президент Тайваню Лай Чінте опублікував у соцмережах фото, на яких він їсть традиційне японське блюдо - суші, щоб продемонструвати свою підтримку Японії у наростаючій дипломатичній суперечці з Китаєм.

Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA.

"Що ви їсте? Зараз, мабуть, гарний час, щоб поїсти японську їжу", - написав Лай у соцмережі Х, Фейсбуці та Інстаграмі, додавши фото, на яких він їсть суші.

