ГоловнаСвіт

Президент Тайваню пообідав суші на знак підтримки Японії в суперечці з Китаєм

"Це повністю демонструє міцну дружбу між Тайванем та Японією", - зазначив Лай Чінте.

Президент Тайваню пообідав суші на знак підтримки Японії в суперечці з Китаєм
Президент Тайваню Лай Чінте
Фото: x.com/ChingteLai

Президент Тайваню Лай Чінте опублікував у соцмережах фото, на яких він їсть традиційне японське блюдо - суші, щоб продемонструвати свою підтримку Японії у наростаючій дипломатичній суперечці з Китаєм.

Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA. 

"Що ви їсте? Зараз, мабуть, гарний час, щоб поїсти японську їжу", - написав Лай у соцмережі Х, Фейсбуці та Інстаграмі, додавши фото, на яких він їсть суші.

"Це повністю демонструє міцну дружбу між Тайванем та Японією", - додав він. 

  • Раніше міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун заявив, що Китай останнім часом збільшив використання економічного примусу та військового залякування для тиску на інші країни, зокрема - Японію.
  • 10 листопада прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для її країни
﻿
