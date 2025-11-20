Президент Тайваню пообідав суші на знак підтримки Японії в суперечці з Китаєм

Президент Тайваню Лай Чінте опублікував у соцмережах фото, на яких він їсть традиційне японське блюдо - суші, щоб продемонструвати свою підтримку Японії у наростаючій дипломатичній суперечці з Китаєм.
Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA.
"Що ви їсте? Зараз, мабуть, гарний час, щоб поїсти японську їжу", - написав Лай у соцмережі Х, Фейсбуці та Інстаграмі, додавши фото, на яких він їсть суші.
"Це повністю демонструє міцну дружбу між Тайванем та Японією", - додав він.
きょうの昼食はお寿司と味噌汁です🍣👍#鹿児島産のブリと北海道産のホタテ pic.twitter.com/bww7iylzI4— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) November 20, 2025
- Раніше міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзялун заявив, що Китай останнім часом збільшив використання економічного примусу та військового залякування для тиску на інші країни, зокрема - Японію.
- 10 листопада прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі заявила, що конфлікт навколо Тайваню може бути “загрозою існуванню” для її країни.