У ЄС заявили, що Росія боїться «репараційного кредиту» для України

Росія боїться ініціативи Євросоюзу щодо так званого «репараційного кредиту» для України.

Таку заяву зробила глава євродипломатії Кая Каллас, пише Reuters.

Ідеться про схему, за якою ЄС може видати Україні кредит, використовуючи грошові залишки від заморожених російських активів — насамперед коштів, що накопичуються під час погашення російських цінних паперів. За планом, Київ почне виплачувати кредит лише тоді, коли отримає репарації від Росії після мирної угоди. Москва офіційно відкидає будь-які репарації.

«Обговорення щодо репараційного кредиту стосуються також допомоги Україні у захисті та чіткого сигналу Росії, що їй не вдасться виснажити Україну», — сказала Каллас.

«Я думаю, вони бояться цього репараційного кредиту. Вони доходять до точки, коли гроші закінчуються, і хочуть показати зовні, що вони дуже сильні та всесильні, але насправді це не так», — наголосила дипломатка.