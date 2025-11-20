“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

У ЄС заявили, що Росія боїться «репараційного кредиту» для України

«Я думаю, вони бояться цього репараційного кредиту. Вони доходять до точки, коли гроші закінчуються», - сказала глава євродипломатії.

У ЄС заявили, що Росія боїться «репараційного кредиту» для України
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Росія боїться ініціативи Євросоюзу щодо так званого «репараційного кредиту» для України.

Таку заяву зробила глава євродипломатії Кая Каллас, пише Reuters.

Ідеться про схему, за якою ЄС може видати Україні кредит, використовуючи грошові залишки від заморожених російських активів — насамперед коштів, що накопичуються під час погашення російських цінних паперів. За планом, Київ почне виплачувати кредит лише тоді, коли отримає репарації від Росії після мирної угоди. Москва офіційно відкидає будь-які репарації.

«Обговорення щодо репараційного кредиту стосуються також допомоги Україні у захисті та чіткого сигналу Росії, що їй не вдасться виснажити Україну», — сказала Каллас.

«Я думаю, вони бояться цього репараційного кредиту. Вони доходять до точки, коли гроші закінчуються, і хочуть показати зовні, що вони дуже сильні та всесильні, але насправді це не так», — наголосила дипломатка.

  • Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що європейські держави мають зайняти більш рішучу позицію щодо Росії, зокрема у питанні використання заморожених російських активів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies