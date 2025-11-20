“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Перемовини Британії і ЄС щодо доступу до SAFE зайшли в глухий кут

Єврокомісія вимагає від Британії внесок від 4,5 до 6,5 млрд євро, а Лондон запропонував 200–300 млн євро.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Перемовини між Лондоном і Брюсселем щодо участі Великої Британії у новій оборонній програмі ЄС SAFE зайшли в глухий кут через розбіжності у фінансових внесках та вимогах до частки виробництва всередині Євросоюзу, пише Politico.

SAFE — це ініціатива ЄС обсягом 150 млрд євро, що передбачає пільгові кредити для держав-членів із подальшими спільними закупівлями озброєння. Лондон і Оттава претендують на участь у програмі, але самі кредити отримувати не зможуть — вони ведуть переговори про доступ своїх оборонних компаній до виробничих проєктів.

За даними трьох дипломатів, Єврокомісія вимагає від Британії внесок у розмірі від 4,5 до 6,5 млрд євро. Натомість Лондон запропонував значно менше — 200–300 млн євро. Деякі посадовці стверджують, що початкова пропозиція Британії була ще меншою — “у межах десятків мільйонів”.

Джерела, залучені до перемовин, описують атмосферу як «напружену». Представники Лондона наголошують, що не підуть на участь у програмі «за будь-яку ціну».

Британія також заперечує проти вимог Франції, яка пропонує обмежити частку неєвропейських компонентів у проєктах до 50%. Нині правила SAFE дозволяють до 35% складових із третіх країн. Підняття ліміту до 50% або більше відкрило б ширший доступ для британського оборонного сектору. Німеччина та Нідерланди, навпаки, підтримують включення британців.

У Єврокомісії підкреслили, що відкриті до переговорів, але внесок Лондона має бути «пропорційним вигодам».

Перемовини з Канадою, за словами дипломатів, відбуваються значно легше.

Коментуючи ситуацію, голова Парламентської асамблеї партнерства ЄС–Велика Британія Сандро Ґоці сказав, що ЄС хоче «зарезервувати високі відсотки» проєктів для власної оборонної промисловості, що відповідає курсу на стратегічну автономію.

Попри глухий кут, обидві сторони все ж сподіваються знайти компроміс до кінця листопада. Проте посадовці попереджають: фінальний результат може бути значно скромнішим, ніж очікували у травні, коли прем’єр Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорили про «перезавантаження» відносин.
