Індія та США підписали 10-річну оборонну угоду

Індія та Сполучені Штати підписали рамкову угоду про розширення оборонного співробітництва на наступні десять років.

Як пише ВВС, про укладання договору оголошено після зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха у Куала-Лумпурі.

Угода має на меті посилити "координацію, обмін інформацією та технологічну співпрацю", а також сприяти "регіональній стабільності та стримуванню", написав Гегсет у соцмережі X.

I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.



This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.



We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025

Підписання відбулося на тлі спроб двох країн завершити торговельну угоду і подолати напруженість після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на індійські товари, включно з 25% штрафом за закупівлю російської нафти та зброї.

Очікується, що новий документ визначатиме політичні орієнтири для всього спектра оборонних відносин між Індією та США.

Аналітики зауважують, що угода мала бути укладена ще в липні–серпні цього року, але її підписання відклали через роздратування Індії заявами Трампа про його роль у припиненні конфлікту з Пакистаном.

Цей договір є останнім у серії угод між країнами, які зробили "взаємодію між збройними силами легшою, відкрили Індії доступ до нових технологій і сприяли співпраці оборонних секторів". Він "створює потенціал для подальшого розвитку за всіма трьома напрямами".

Оборонна співпраця була однією з головних тем під час візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до США в лютому цього року. Тоді Трамп заявив, що США збільшать продажі військової техніки Індії на кілька мільярдів доларів, що зрештою прокладе шлях до постачання Делі винищувачів-невидимок F-35.

Втім, залежність Індії від дешевої російської нафти та її давні оборонні зв’язки з Москвою залишаються серйозним подразником для адміністрації Трампа.

Хоча Росія досі є одним із головних постачальників зброї Індії, її частка в імпорті озброєнь поступово зменшується, оскільки Делі прагне диверсифікувати джерела постачання та розвивати власне виробництво. Останніми місяцями Індія натякала, що готова збільшити закупівлі енергоносіїв і військової техніки зі США.

Тим часом країни ведуть інтенсивні торговельні переговори, сподіваючись досягти довгоочікуваної угоди до листопада.