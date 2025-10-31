Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Індія та США підписали 10-річну оборонну угоду

Новий документ визначатиме політичні орієнтири для всього спектра оборонних відносин між Індією та США.

Міністр оборони США Піт Гегсет та міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх
Фото: Піт Гегсет у соцмережі Х

Індія та Сполучені Штати підписали рамкову угоду про розширення оборонного співробітництва на наступні десять років.

Як пише ВВС, про укладання договору оголошено після зустрічі міністра оборони США Піта Гегсета та міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха у Куала-Лумпурі.

Угода має на меті посилити "координацію, обмін інформацією та технологічну співпрацю", а також сприяти "регіональній стабільності та стримуванню", написав Гегсет у соцмережі X.

Підписання відбулося на тлі спроб двох країн завершити торговельну угоду і подолати напруженість після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на індійські товари, включно з 25% штрафом за закупівлю російської нафти та зброї.

Очікується, що новий документ визначатиме політичні орієнтири для всього спектра оборонних відносин між Індією та США.

Аналітики зауважують, що  угода мала бути укладена ще в липні–серпні цього року, але її підписання відклали через роздратування Індії заявами Трампа про його роль у припиненні конфлікту з Пакистаном.

Цей договір є останнім у серії угод між країнами, які зробили "взаємодію між збройними силами легшою, відкрили Індії доступ до нових технологій і сприяли співпраці оборонних секторів". Він  "створює потенціал для подальшого розвитку за всіма трьома напрямами".

Оборонна співпраця була однією з головних тем під час візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до США в лютому цього року. Тоді Трамп заявив, що США збільшать продажі військової техніки Індії на кілька мільярдів доларів, що зрештою прокладе шлях до постачання Делі винищувачів-невидимок F-35.

Втім, залежність Індії від дешевої російської нафти та її давні оборонні зв’язки з Москвою залишаються серйозним подразником для адміністрації Трампа.

Хоча Росія досі є одним із головних постачальників зброї Індії, її частка в імпорті озброєнь поступово зменшується, оскільки Делі прагне диверсифікувати джерела постачання та розвивати власне виробництво. Останніми місяцями Індія натякала, що готова збільшити закупівлі енергоносіїв і військової техніки зі США.

Тим часом країни ведуть інтенсивні торговельні переговори, сподіваючись досягти довгоочікуваної угоди до листопада.
