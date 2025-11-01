Коваленко: ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки

Ключовими транзитними центрами у новій логістичній мережі мають стати Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії.

19 листопада Єврокомісія представить масштабний пакет пропозицій, покликаний перетворити транспортну систему ЄС на повноцінну військову артерію. Мета ініціативи — забезпечити швидке перекидання озброєння та особового складу у разі виникнення воєнної загрози.

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ідеться не лише про модернізацію доріг. План охоплює координацію використання вантажівок, залізничних платформ, поромів та всіх транспортних маршрутів, здатних перевозити важку техніку — танки, артилерію та інше озброєння.

ЄС також планує спростити прикордонні процедури та узгодити механізми з НАТО, щоб війська союзників могли пересуватися територією Європи без затримок.

Таким чином, Єврокомісія вперше візьме на себе координуючу роль у сфері військової логістики — напрямку, який раніше залишався під виключною юрисдикцією національних урядів.

Ключовими транзитними центрами у новій логістичній мережі мають стати Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії. Європа переходить від декларацій до практичної побудови маршрутів, здатних забезпечити оперативну оборону континенту.