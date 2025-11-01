Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Коваленко: ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки

Ключовими транзитними центрами у новій логістичній мережі мають стати Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії. 

Коваленко: ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки
Фото: З відкритих джерел

19 листопада Єврокомісія представить масштабний пакет пропозицій, покликаний перетворити транспортну систему ЄС на повноцінну військову артерію. Мета ініціативи — забезпечити швидке перекидання озброєння та особового складу у разі виникнення воєнної загрози.

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ідеться не лише про модернізацію доріг. План охоплює координацію використання вантажівок, залізничних платформ, поромів та всіх транспортних маршрутів, здатних перевозити важку техніку — танки, артилерію та інше озброєння.

ЄС також планує спростити прикордонні процедури та узгодити механізми з НАТО, щоб війська союзників могли пересуватися територією Європи без затримок. 

Таким чином, Єврокомісія вперше візьме на себе координуючу роль у сфері військової логістики — напрямку, який раніше залишався під виключною юрисдикцією національних урядів.

Ключовими транзитними центрами у новій логістичній мережі мають стати Польща, Німеччина, Румунія, Нідерланди та країни Балтії. Європа переходить від декларацій до практичної побудови маршрутів, здатних забезпечити оперативну оборону континенту.
