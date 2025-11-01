Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
WP: Мадуро просить у РФ, Китаю та Ірану допомогу через нарощення військової присутності США біля Венесуели

Аналітики вважають, що війна проти України та санкції обмежують можливості Москви підтримувати режим Мадуро.

WP: Мадуро просить у РФ, Китаю та Ірану допомогу через нарощення військової присутності США біля Венесуели
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану по військову допомогу на тлі посилення американської присутності в Карибському регіоні, повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.

У листі до Путіна Мадуро просить допомогти відновити винищувачі Су-30МК2, відремонтувати двигуни й радари, надати ракети та логістичну підтримку. Каракас просить “трирічний план фінансування” через російський Ростех.

В окремому листі до Сі Цзіньпіна Мадуро закликав розширити військове співробітництво та прискорити виробництво китайських радарів для Венесуели.

Міністр транспорту Рамон Веласкес, за даними США, координує поставки дронів і обладнання з Ірану — зокрема систем пасивного виявлення, GPS-глушилок і безпілотників із дальністю до 1000 км.

Нещодавно до Каракаса прибув російський Іл-76, який перебуває під санкціями США за участь у торгівлі зброєю. Кремль відмовився коментувати лист, але МЗС РФ згодом заявило, що готове відповісти на запити партнерів і підтримує Венесуелу в захисті суверенітету.

Росія нещодавно ратифікувала новий стратегічний договір із Каракасом, а в липні у штаті Арагуа запрацював спільний завод із виробництва боєприпасів Калашникова.

Водночас аналітики вважають, що війна проти України та санкції обмежують можливості Москви підтримувати режим Мадуро. США ж пояснюють розгортання своїх сил у Карибському басейні “боротьбою з наркоторгівлею”, але Каракас називає це агресією.
