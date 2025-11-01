WP: Мадуро просить у РФ, Китаю та Ірану допомогу через нарощення військової присутності США біля Венесуели

Аналітики вважають, що війна проти України та санкції обмежують можливості Москви підтримувати режим Мадуро.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану по військову допомогу на тлі посилення американської присутності в Карибському регіоні, повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.

У листі до Путіна Мадуро просить допомогти відновити винищувачі Су-30МК2, відремонтувати двигуни й радари, надати ракети та логістичну підтримку. Каракас просить “трирічний план фінансування” через російський Ростех.

В окремому листі до Сі Цзіньпіна Мадуро закликав розширити військове співробітництво та прискорити виробництво китайських радарів для Венесуели.

Міністр транспорту Рамон Веласкес, за даними США, координує поставки дронів і обладнання з Ірану — зокрема систем пасивного виявлення, GPS-глушилок і безпілотників із дальністю до 1000 км.

Нещодавно до Каракаса прибув російський Іл-76, який перебуває під санкціями США за участь у торгівлі зброєю. Кремль відмовився коментувати лист, але МЗС РФ згодом заявило, що готове відповісти на запити партнерів і підтримує Венесуелу в захисті суверенітету.

Росія нещодавно ратифікувала новий стратегічний договір із Каракасом, а в липні у штаті Арагуа запрацював спільний завод із виробництва боєприпасів Калашникова.

Водночас аналітики вважають, що війна проти України та санкції обмежують можливості Москви підтримувати режим Мадуро. США ж пояснюють розгортання своїх сил у Карибському басейні “боротьбою з наркоторгівлею”, але Каракас називає це агресією.