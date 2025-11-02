У справі про пограбування Лувру кількість підозрюваних зросла до чотирьох

У справі про крадіжку коштовностей з Лувру вартістю 102 мільйони доларів висунули офіційні обвинувачення ще двом особам – чоловіку та жінці. Таким чином, кількість підозрюваних зросла до чотирьох.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру.

37-річному чоловікові, відомому поліції за попередні крадіжки, було пред'явлено обвинувачення в організованій крадіжці та злочинній змові. У співучасті у цих злочинах підозрюють 38-річну жінку.

Трьох інших осіб, яких арештували з ними 29 жовтня, звільнили без пред'явлення обвинувачень.

Двох нових підозрюваних доставили до слідчих суддів і вони залишаються під вартою. Обидва заперечують свою причетність до пограбування. Прокурори не надали жодних додаткових подробиць про них, але французькі ЗМІ повідомили, що жінка була з Ла-Курнева – занедбаного передмістя на північ від Парижа.

Минулого тижня прокурор заявив, що перші двоє підозрюваних, яким було пред'явлено обвинувачення у цій справі, “частково визнали” свою причетність. Це 34-річний алжирець, який живе у Франції з 2010 року і якого поліція затримала під час спроби сісти на рейс до Алжиру, та 39-річний чоловік, який вже перебував під судовим наглядом у справі про тяжку крадіжку. Обидва проживають у Овервільє – бідному районі французької столиці.

Прокурор заявив, що розслідування триває. Поки що слідів викрадених коштовностей правоохоронці не відстежили.19 жовтня двоє злодіїв у капюшонах скористалися вантажним підйомником, щоб дістатися до вікна на другому поверсі Лувру. Вони розбили вітрини з коштовностями за допомогою електроінструментів та втекли на скутерах, якими керували два спільники.