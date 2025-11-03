Трамп вважає, що погрози застосувати тарифи не спрацюють із Росією

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами на галявині Білого дому, Вашингтон 24 жовтня 2025 року.

Президент США Дональд Трамп відповів на критику через розстелену перед російським лідером Владіміром Путіним червону доріжку на Алясці. У інтерв’ю програмі 60 Minutes він сказав, що розстеляв її “для всіх”.

Він додав, що “успадкував” країну тоді, коли Путін вважав, що він перемагає в війні. Трамп укотре повторив припущення, що війни проти України не було б, якби президентом був він.

“Це війна Джо Байдена, а не моя. Я успадкував цю дурну війну”, – сказав він.

Трамп на інтерв’ю приніс роздрукований допис Держдепу в X про нього як про президента миру із перерахованими “8 війнами, завершеними за 8 місяців”.

Фото: скриншот

“Я розв’язав вісім із дев’яти війн. Я розв’язав! У багатьох випадках, у 60 %, я сказав, що якщо ви не зупинитесь, то я накладу тарифи на обидві ваші країни”, – пояснив він.

Однак з Росією тарифи не спрацюють, бо США, за словами Трампа, не мають так багато бізнесу з Путіним.

“Я думаю, він хоче зайти сюди і торгувати, хоче заробляти багато грошей для Росії. Я думаю, це чудово”, – сказав президент Сполучених Штатів.