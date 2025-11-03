ЄС розглядає можливість розширення повноважень Frontex для боротьби з дронами

Євросоюз розглядає можливість розширення повноважень Frontex для боротьби із загрозами, пов'язаними з дронами, пише Euroactiv із посиланням на відповідну записку, з якою ознайомилися журналісти.

Згідно з документами, країни ЄС розглядають плани щодо передачі Frontex повноважень щодо допомоги у спостереженні за повітряним простором та захисті критичної інфраструктури.

Цей крок відбувається на тлі стурбованості щодо серії вторгнень дронів у європейський повітряний простір за останні місяці, зокрема на чутливі військові та цивільні об'єкти в Бельгії протягом вихідних.

Записка, датована 30 жовтня та розповсюджена серед країн ЄС датським головуванням, показує, що столиці ЄС обговорюють, чи має Європейське агентство прикордонної та берегової охорони, відоме як Frontex, взяти на себе додаткові обов'язки щодо боротьби з гібридними загрозами, від порушень повітряного простору до захисту стратегічних активів.

Розгляд розширення повноважень Frontex, який запланований на наступний рік, вперше був оголошений президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на початку цього року, і тепер він є частиною робочого плану ЄС на 2026 рік.

Очікується, що посли блоку обговорять це питання на технічній зустрічі 5 листопада. Ці дебати свідчать про бажання столиць узгодити місію Frontex зі зміною безпекового середовища в Європі та відбуваються лише через кілька місяців після того, як агентство запровадило ланцюг командування за зразком НАТО.

Наразі Frontex підтримує країни ЄС в управлінні їхніми зовнішніми кордонами, надаючи допомогу на місцях, борючись з транскордонною злочинністю, збираючи інформацію та допомагаючи з процедурами повернення.

Минулого місяця комісар з питань міграції Магнус Бруннер припустив, що мандат Frontex може згодом поширитися на захист від безпілотників та захист аеропортів – політично чутливу тему на тлі повідомлень про пов’язані з Росією збої в роботі цивільних аеропортів та шпигунство за військовими базами.

У записці зазначається, що такі заходи можуть вимагати змін до правил Frontex. Це може включати дозвіл агентству втручатися на прохання держави-члена під час ситуацій гібридної загрози шляхом оновлення правил щодо швидкого втручання на кордоні, гарячих точок та груп підтримки управління міграцією – або створення окремого положення про підтримку агентства у випадках інструменталізації міграції та інших гібридних загроз.

В ніч на 23 вересня через виявлені декілька дронів був закритий рух літаків у найбільшому аеропорту Данії в Копенгагені. Щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.

В ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.