Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСвіт

Французька прокуратура відкрила справу через розповсюдження дитячої порнографії на онлайн-маркетах

Йдеться про Shein, Temu, AliExpress та Wish, компаніям загрожує до трьох років позбавлення волі та штраф до 75 тисяч євро.

Французька прокуратура відкрила справу через розповсюдження дитячої порнографії на онлайн-маркетах
Фото: 4everfoto.blogspot.com

У Франції прокурори розслідують можливе поширення дитячої порнографії на онлайн-платформах роздрібної торгівлі Shein, Temu, AliExpress та Wish.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Парижа.

Китайська компанія Shein має завтра відкрити свій перший постійний магазин в універмазі BHV у центрі французької столиці. Однак міністр фінансів Франції Ролан Лескюр пригрозив забороною бренду у всій країні після того, як споживчий наглядовий орган помітив на платформі ляльки сексуального характеру, що мають вигляд дітей.

Речник Shein у коментарі радіо RMC заявив, що компанія зробить усе можливе для співпраці зі слідством, включно з розголошенням імен продавців та покупців ляльок. Речник Temu повідомив Reuters, що обвинувачення проти компанії пов'язані з доступом неповнолітніх до певних продуктів на її платформі, а компанія не перебуває під слідством через дитячу порнографію.

Прокуратура Парижа заявила, що отримала скаргу від споживчого наглядового органу DGCCRF, і передала справу до Національного управління у справах неповнолітніх.

Компанії підозрюють у поширенні насильницького, порнографічного або принизливого контенту, доступного неповнолітнім, їм загрожує три роки позбавлення волі та штраф до 75 тисяч євро.

Shein та AliExpress також перебувають у центрі розслідувань за поширення зображень неповнолітніх порнографічного характеру. Це карається п’ятьма роками позбавлення волі та аналогічною сумою штрафу.

Shein видалила такі ляльки зі свого вебсайту в неділю, а в понеділок запровадила повну заборону на секс-ляльок та призупинила роботу категорії “товари для дорослих” на платформі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies