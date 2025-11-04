Французька прокуратура відкрила справу через розповсюдження дитячої порнографії на онлайн-маркетах

Йдеться про Shein, Temu, AliExpress та Wish, компаніям загрожує до трьох років позбавлення волі та штраф до 75 тисяч євро.

У Франції прокурори розслідують можливе поширення дитячої порнографії на онлайн-платформах роздрібної торгівлі Shein, Temu, AliExpress та Wish.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Парижа.

Китайська компанія Shein має завтра відкрити свій перший постійний магазин в універмазі BHV у центрі французької столиці. Однак міністр фінансів Франції Ролан Лескюр пригрозив забороною бренду у всій країні після того, як споживчий наглядовий орган помітив на платформі ляльки сексуального характеру, що мають вигляд дітей.

Речник Shein у коментарі радіо RMC заявив, що компанія зробить усе можливе для співпраці зі слідством, включно з розголошенням імен продавців та покупців ляльок. Речник Temu повідомив Reuters, що обвинувачення проти компанії пов'язані з доступом неповнолітніх до певних продуктів на її платформі, а компанія не перебуває під слідством через дитячу порнографію.

Прокуратура Парижа заявила, що отримала скаргу від споживчого наглядового органу DGCCRF, і передала справу до Національного управління у справах неповнолітніх.

Компанії підозрюють у поширенні насильницького, порнографічного або принизливого контенту, доступного неповнолітнім, їм загрожує три роки позбавлення волі та штраф до 75 тисяч євро.

Shein та AliExpress також перебувають у центрі розслідувань за поширення зображень неповнолітніх порнографічного характеру. Це карається п’ятьма роками позбавлення волі та аналогічною сумою штрафу.

Shein видалила такі ляльки зі свого вебсайту в неділю, а в понеділок запровадила повну заборону на секс-ляльок та призупинила роботу категорії “товари для дорослих” на платформі.