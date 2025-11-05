Зеленський провів розмову з новою головою уряду Японії. Вона анонсувала енергетичну підтримку

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новою прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Він охарактеризував перемовини як дуже добрі.
Зеленський привітав мремʼєр-міністерку з початком роботи на посаді. Він розповів, що обговорив з нею об’єднання зусиль задля обох народів.
“Вдячні Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення. Ми однаково розуміємо, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі, і готові працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна”, – сказав він.
Зеленський розповів Такаїчі про намір розвивати контрольований експорт зброї і будувати партнерства для спільного виробництва озброєння, яке здатне захистити друзів України від загроз. Президент поінформував і про дипломатичну ситуацію та можливості ефективного тиску на Росію заради примусу її до дипломатії. Він запросив Такаїчі відвідати Україну.
“Дуже цінуємо готовність Японії і пані Премʼєр-міністерки допомогти нам в енергетичній сфері відповідним обладнанням. Це допоможе нашим містам і громадам цієї зими. Звісно, ми зацікавлені і в збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення”, – сказав він.
- Такаїчі очолила уряд Японії в жовтні цього року. Вона стала першою жінкою на чолі японського уряду.
- Японія протягом повномасштабної війни надає Україні значну фінансову, дипломатичну і гуманітарну підтримку.