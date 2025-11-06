ГоловнаСвіт

Новий мер Нью-Йорка оголосив склад команди транзиту, до якої увійшли лише жінки

Нова адміністрація міста розпочне роботу 1 січня.

Новий мер Нью-Йорка оголосив склад команди транзиту, до якої увійшли лише жінки
Зоран Мамдані та його команда транзиту
Фото: Guardian

Демократ Зоран Мамдані, який напередодні став переможцем виборів мера Нью-Йорка, оголосив склад команди транзиту, яка допомогатиме йому готуватися до вступу на посаду 1 січня 2026 року.

Як пише The Guardian, радниками нового мера стануть виключно жінки. Команду очолить Елана Леопольд, а найвідомішою соратницею Мамдані є Ліна Хан - колишня голова Федеральної торговельної комісії у часи адміністрації Джо Байдена.

Хан має чудову репутацію як серед консервативних, так і прогресивних американців за рахунок своєї вдалої антимонопольної кампанії. Експерти вважають, що Мамдані хоче продемонструвати готовність працювати зі сміливими реформаторами.

Зоран Мамдані - перший мусульманин-мер Нью-Йорка, а також наймолодша людина на цій посаді за останні 100 років. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies