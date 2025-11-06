Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Австрії знайшли схованку зі зброєю, ймовірно пов’язану з ХАМАС

Ціллю могли бути ізраїльські або єврейські установи в Європі.

В Австрії знайшли схованку зі зброєю, ймовірно пов’язану з ХАМАС
бойовики ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Австрійська внутрішня розвідка виявила у Відні схованку зі зброєю, яку могли підготувати бойовики ХАМАС для терористичних атак у Європі, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Австрії, йдеться про п’ять пістолетів і десять магазинів, знайдених у валізі в орендованому складському приміщенні у столиці Австрії. Зброя, як вважають слідчі, належала іноземним операторам, пов’язаним з ХАМАС.

У справі заарештований громадянин Великобританії, якого підозрюють у зв’язках зі схованкою. Його затримали в Лондоні 3 листопада, і він перебуває під вартою до наступного засідання Вестмінстерського магістратського суду.

За попередньою версією, цілями можливих атак могли бути ізраїльські або єврейські установи в Європі, зазначили в австрійському МВС.

Розслідування проводить Управління державної безпеки та розвідки Австрії у межах міжнародної операції, спрямованої на виявлення осередків терористичної діяльності, пов’язаної з ХАМАС.

  • Тим часом угруповання ХАМАС вперше дало сигнал, що може відмовитися від частини свого озброєння в межах мирної угоди з Ізраїлем, яку посередництвом США просуває адміністрація Дональда Трампа.
