Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Ненсі Пелосі оголосила про завершення політичної кар'єри

Майже сорок років парламентської роботи добігають завершення.

Ненсі Пелосі оголосила про завершення політичної кар'єри
Ненсі Пелосі
Фото: ЕРА/UPG

Почесна спікерка Палати представників США, одна з найвпливовіших жінок Америки Ненсі Пелосі оголосила про те, що не буде балотуватися на проміжних виборах у 2026 році.

Як пише BBC, таким чином демократка завершить майже 40-річний період роботи у законодавчому органі, під час якого вона стала першою жінкою-спікеркою в історії США та взяла участь у реалізації ключових ініціатив президентів Барака Обами та Джо Байдена - закону про нову систему охорони здоров'я та закону про інфраструктуру і кліматичні зміни.

Пелосі також активно протистояла політиці Дональда Трампа, а один з найвідоміших епізодів її кар'єри у Конгресі - це розірваний просто за спиною республіканця текст його звернення до парламенту. Спікерка також очолювала дві спроби оголошення Трампу імпічменту у 2019 та 2021 роках.

Чинний президент назвав вихід Пелосі на пенсію "послугою, яку вона зробить усій країні", а саму політикиню охарактеризував як "лиху жінку та величезну проблему для Америки". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies