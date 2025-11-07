Ненсі Пелосі оголосила про завершення політичної кар'єри

Почесна спікерка Палати представників США, одна з найвпливовіших жінок Америки Ненсі Пелосі оголосила про те, що не буде балотуватися на проміжних виборах у 2026 році.

Як пише BBC, таким чином демократка завершить майже 40-річний період роботи у законодавчому органі, під час якого вона стала першою жінкою-спікеркою в історії США та взяла участь у реалізації ключових ініціатив президентів Барака Обами та Джо Байдена - закону про нову систему охорони здоров'я та закону про інфраструктуру і кліматичні зміни.

Пелосі також активно протистояла політиці Дональда Трампа, а один з найвідоміших епізодів її кар'єри у Конгресі - це розірваний просто за спиною республіканця текст його звернення до парламенту. Спікерка також очолювала дві спроби оголошення Трампу імпічменту у 2019 та 2021 роках.

Чинний президент назвав вихід Пелосі на пенсію "послугою, яку вона зробить усій країні", а саму політикиню охарактеризував як "лиху жінку та величезну проблему для Америки".