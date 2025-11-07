Туризм на Кубі різко впав через дефіцит і санкції

Туристична галузь також потерпає від відключень електроенергії і глобальних криз.

Міжнародний туризм на Кубі стрімко падає і переживає найгірший рік від часу пандемії, свідчать дані Національного статистичного агентства Куби, пише агенція Bloomberg.

За перші дев’ять місяців року країну відвідали 1,4 млн іноземців, що на 20% менше, ніж за аналогічний період 2024-го. Навіть з урахуванням традиційного зростання в останньому кварталі, Куба навряд чи зможе досягти торішнього показника у 2,2 млн туристів — найнижчого за останні два десятиліття, за винятком пандемічних років.

Туристична галузь, яка колись була одним із головних двигунів економіки, нині потерпає від відключень електроенергії, дефіциту продуктів, глобальних криз і санкцій США.

У 2018 році Кубу відвідали рекордні 4,7 млн туристів, а доходи від галузі сягнули 3,3 млрд доларів, за даними дослідника Паоло Спадоні з Університету Оґусти (США).

Туризм є ключовим джерелом валюти і роботодавцем у сфері послуг, яка становить майже три чверті ВВП Куби. За офіційними оцінками, економіка країни скоротилася на 1,1% у 2024 році — другий рік поспіль.

Найбільше туристів приїжджає з Канади — понад 40% від загальної кількості. Далі йдуть кубинці, що живуть за кордоном, росіяни та громадяни США. Усі ці групи скоротили кількість поїздок щонайменше на п’яту частину, а кількість туристів із Росії впала більш ніж на третину.

Єдиною країною, звідки зафіксовано зростання відвідувань, стала Аргентина, економіка якої зміцнилася завдяки сильнішій валюті, що стимулює поїздки за кордон.

Падіння туризму лише поглиблює найгіршу економічну кризу Куби від часу розпаду СРСР. Вашингтон покладає провину на авторитарний режим у Гавані, тоді як кубинська влада звинувачує тривале торговельне ембарго США.