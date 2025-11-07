Міноборони: Україна та Румунія розширюють оборонне партнерство й спільні промислові проєкти

У межах робочого візиту до Румунії заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр провела двосторонню зустріч із Віцепрем’єр-міністром, Міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Сторони обговорили шляхи подальшого поглиблення українсько-румунської співпраці у сфері безпеки та оборони, зокрема у контексті протидії російській агресії, а також перспективи розширення взаємодії в оборонно-промисловій галузі, реалізації спільних військово-технічних проєктів і поглиблення партнерства між оборонними структурами двох держав", — ідеться у повідомленні.

Ганна Гвоздяр висловила подяку румунській стороні за постійну підтримку України та солідарність у протидії агресору.

"Румунія є нашим надійним партнером у регіоні, і ми високо цінуємо практичні кроки Бухареста на підтримку України – як у військовій, так і в гуманітарній площині", – зазначила Гвоздяр.

Лівіу-Іонуц Моштяну зі свого боку наголосив на непохитній підтримці України з боку Румунії та висловив упевненість у її перемозі.

Під час візиту Ганна Гвоздяр також зустрілася із Міністром економіки, цифровізації, підприємництва та туризму Румунії Радом Міруцею.

Учасники обговорили перспективи розвитку українсько-румунської економічної співпраці у сфері оборонної промисловості, спільних можливостей для залучення інвестицій, технологічного обміну та підтримки інноваційних підприємств.

"Поєднання зусиль у розвитку оборонних технологій та виробництва відкриває нові можливості для наших країн. Економічна співпраця має стати ще одним виміром стійкого партнерства між Україною та Румунією", – наголосила Ганна Гвоздяр.

Також заступниця Міністра взяла участь у NATO-Industry Forum 2025 "Переозброєння НАТО – інновації, прискорення, стійкість", на якому долучилася до дискусії "Створення простору для малих та середніх підприємств".

Під час свого виступу Ганна Гвоздяр наголосила, що в Європі мають усвідомити: не лише в Україні триває війна – у самій Європі вже давно немає справжнього миру.

Крім того, заступниця Міністра наголосила на важливості залучення малого та середнього бізнесу до розвитку оборонно-промислового комплексу, а також створення сприятливих умов для інноваційних підприємств, які можуть робити внесок у зміцнення обороноздатності України та партнерів.

Також у межах візиту Ганна Гвоздяр провела зустрічі з керівництвом провідних румунських виробників оборонної продукції.

Сторони обговорили можливості розширення співпраці між українськими та румунськими оборонними компаніями, розвиток спільних виробничих ініціатив і налагодження нових ланцюгів постачання.