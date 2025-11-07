У Грузії сім опозиційних партій об'єднуються для “мирної зміни режиму”

Сім опозиційних політичних об'єднань у Грузії заявили про консолідацію для того, щоб “мирною боротьбою змінити режим”.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

"Між нами багато відмінностей, але всіх нас поєднує спільна мета: мирною боротьбою змінити режим корумпованих злочинців, які грабують народ, звільнити несправедливо ув'язнених письменників, лікарів, студентів, акторів і політиків, врятувати незалежність і державність Грузії і утвердити своє місце в нашому природному історичному лоні", - йдеться у зверненні політичних сил.

Спільне звернення поширили "Ахалі", "Гірчі - більше свободи", "Дроа", Національно-демократична партія, "Європейська Грузія", "Федералісти" та платформа "Площа Свободи".

Також у заяві наголосили, що репресії не можуть перешкодити “послідовній боротьбі грузинського народу”, який бажає “жити у справедливій, безпечній та вільній країні” та “не допустить порушення конституції”.