Прем'єр-міністр Грузії пообіцяв придушити будь-яке інакомислення на тлі протестів опозиції

Кобахідзе розповів журналістам, що після мітингів кілька людей вже заарештовано, насамперед "організаторів спроби повалення влади".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив опозиційних протестувальників у спробі повалити його уряд і пообіцяв придушити будь-яке інакомислення, повідомляє DW.

Партія Кобахідзе "Грузинська мрія" у вихідні здобула перемогу в кожному муніципалітеті країни на місцевих виборах, які бойкотували дві основні опозиційні сили.

У суботу десятки тисяч антиурядових протестувальників вийшли на вулиці столиці Тбілісі, багато хто з них розмахував прапорами Грузії та ЄС.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб не дати їм прорватися до президентського палацу.

“Ніхто не залишиться безкарним... набагато більше людей мають очікувати вироків за насильство, яке вони вчинили проти держави та правоохоронних органів”, ‒ додав він.

Серед заарештованих був всесвітньо відомий оперний співак та активіст Паата Бурчуладзе. На мітингу він зачитав декларацію, в якій стверджував, що “влада повертається до народу”, і назвав уряд “нелегітимним”.

У неділю ввечері Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила, що в лісовому сховищі поблизу столиці було виявлено сховок зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Ці предмети нібито були призначені для “підривних дій” у день виборів у поєднанні з організованими заворушеннями на вулиці та спробою захоплення президентського палацу.

За словами прем'єр-міністра, у суботньому мітингу взяли участь 7000 людей, але їхня “спроба повалити конституційний лад” провалилася, “попри підтримку з боку Брюсселя”. Він звинуватив посла ЄС Павла Герчинського у втручанні в грузинську політику та закликав його засудити протести.

Реакція Євросоюзу

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас опублікувала заяву, в якій вона зазначила, що ЄС “рішуче відкидає та засуджує дезінформацію щодо ролі ЄС у Грузії та засуджує особисті нападки на посла Євросоюзу в Грузії”.

“Місяці рейдів проти незалежних ЗМІ, прийняття законів, спрямованих проти громадянського суспільства, ув'язнення опонентів та активістів або внесення поправок до виборчого кодексу на користь керівної партії різко зменшили можливість проведення конкурентних виборів”, – йдеться у заяві ЄС.

У своїй заяві Каллас також закликала грузинську владу виявити стриманість. “Ми закликаємо до спокою та стриманості в післявиборчий період і звертаємося до влади з проханням підтримувати права громадян на свободу зібрань та вираження поглядів”, – йдеться у заяві ЄС.