Збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату світу U-20

Збірна України з футболу серед гравців до 20 років здобула перемогу у заключному матчі групового етапу чемпіонату світу, який відбувається у Чилі.

У грі, яка мала вирішити долю першого місця у групі, команда під орудою Дмитра Михайленка була сильнішою за однолітків з Парагваю. За "синьо-жовтих" забивали Деркач та Пономаренко, один гол парагвайці відквитали зусиллями Міньо.

2:1 - Україна впевнено крокує до плей-оф. Завдяки перемозі в групі далі нашим хлопцям має дістатися хтось із номінально слабших суперників - одна з чотирьох команд, які посядуть у своїх квартетах треті місця.

Найкраще досягнення України у фінальній стадії Мундіалів U-20 - це перемога і титул чемпіонів світу у 2019 році.