ГоловнаСпорт

Збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату світу U-20

Підопічні Дмитра Михайленка виграли групу.

Збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату світу U-20
U-20. Україна - Парагвай 2:1
Фото: УАФ

Збірна України з футболу серед гравців до 20 років здобула перемогу у заключному матчі групового етапу чемпіонату світу, який відбувається у Чилі.

У грі, яка мала вирішити долю першого місця у групі, команда під орудою Дмитра Михайленка була сильнішою за однолітків з Парагваю. За "синьо-жовтих" забивали Деркач та Пономаренко, один гол парагвайці відквитали зусиллями Міньо.

2:1 - Україна впевнено крокує до плей-оф. Завдяки перемозі в групі далі нашим хлопцям має дістатися хтось із номінально слабших суперників - одна з чотирьох команд, які посядуть у своїх квартетах треті місця. 

Найкраще досягнення України у фінальній стадії Мундіалів U-20 - це перемога і титул чемпіонів світу у 2019 році.
﻿
