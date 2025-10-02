​Президент Паралімпійського комітету про відновлення членства Росії в МПК: "Це рішення Путіна"

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що має докази втручання Росії у голосування на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) в Сеулі, в рамках якого ухвалили рішення про відновлення прав Паралімпійського комітету Росії на міжнародних змаганнях.

Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондентка LB.ua.

"Дуже показовим було те, що на наступний день президент Паралімпійського комітету Росії виступив із заявою, де наголосив, що це голосування сталось на користь Росії завдяки її президенту Путіну та величезній “роботі”, яку він провів. Це і є доказом того, хто був учасником генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету під час голосування. Більш цинічного варіанту важко придумати. Ніхто не приховує того, що це голосування – це рішення Путіна", – наголосив він.

Сушкевич також заявив, що не очікував на такий результати голосування. За його словами, він прогнозував надання російським і білоруським паралімпійцям нейтрального статусу.

"Я багато разів говорив, що міжнародний паралімпійський рух – це досягнення всієї цивілізації. Коли я виступав після представника Росії на Генеральній асамблеї, я звернувся до делегатів і сказав, що ця країна, стосовно якої ви сьогодні будете голосувати, щоб надати їй свій прапор на Паралімпійських іграх, ця країна відкриває двері, щоб розпочати третю світову війну", – зазначив президент ПКУ.

"Перше питання на Асамблеї було стосовно того, щоб відсторонити паралімпійський комітет від членства в МПК, і я мав сумніви, чи наберуть тут голоси. Наступне, друге питання стосувалося того, щоб частково відсторонити Паралімпійський комітет Росії від членства, повертаючись до концепції так званих нейтральних атлетів. Я був упевнений, що підтримають цей варіант. Але в підсумку Росії надали всі права членства в Міжнародному паралімпійському комітеті, включаючи все те, що стосується прапору, гімну і всіх інших прав як на міжнародних змаганнях, так і на Паралімпійських іграх", - додав Сушкевич.