Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСпорт

​Президент Паралімпійського комітету про відновлення членства Росії в МПК: "Це рішення Путіна"

Валерій Сушкевич заявив, що має докази втручання Росії у голосування на Генеральній асамблеї МПК в Сеулі. 

​Президент Паралімпійського комітету про відновлення членства Росії в МПК: "Це рішення Путіна"
Валерій Сушкевич
Фото: LB.ua

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що має докази втручання Росії у голосування на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) в Сеулі, в рамках якого ухвалили рішення про відновлення прав Паралімпійського комітету Росії на міжнародних змаганнях. 

Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондентка LB.ua.

"Дуже показовим було те, що на наступний день президент Паралімпійського комітету Росії виступив із заявою, де наголосив, що це голосування сталось на користь Росії завдяки її президенту Путіну та величезній “роботі”, яку він провів. Це і є доказом того, хто був учасником генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету під час голосування. Більш цинічного варіанту важко придумати. Ніхто не приховує того, що це голосування – це рішення Путіна", – наголосив він.

Сушкевич також заявив, що не очікував на такий результати голосування. За його словами, він прогнозував надання російським і білоруським паралімпійцям нейтрального статусу.

"Я багато разів говорив, що міжнародний паралімпійський рух – це досягнення всієї цивілізації. Коли я виступав після представника Росії на Генеральній асамблеї, я звернувся до делегатів і сказав, що ця країна, стосовно якої ви сьогодні будете голосувати, щоб надати їй свій прапор на Паралімпійських іграх, ця країна відкриває двері, щоб розпочати третю світову війну", – зазначив президент ПКУ.

"Перше питання на Асамблеї було стосовно того, щоб відсторонити паралімпійський комітет від членства в МПК, і я мав сумніви, чи наберуть тут голоси. Наступне, друге питання стосувалося того, щоб частково відсторонити Паралімпійський комітет Росії від членства, повертаючись до концепції так званих нейтральних атлетів. Я був упевнений, що підтримають цей варіант. Але в підсумку Росії надали всі права членства в Міжнародному паралімпійському комітеті, включаючи все те, що стосується прапору, гімну і всіх інших прав як на міжнародних змаганнях, так і на Паралімпійських іграх", - додав Сушкевич.

  • Нагадаємо, 27 вересня на засіданні Генеральної асамблеї члени МПК проголосували за те, щоб повернути Росії повні права та привілеї членства в Міжнародному паралімпійському комітеті відповідно до Конституції МПК. Аналогічно члени МПК не підтримали і часткове відсторонення Білорусі.
  • Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів було призупинено у листопаді 2022 року через порушення конституційних обов’язків членства. Рішення ухвалили на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies