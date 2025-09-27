Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ла Ліга: «Атлетико» розгромило «Реал» у центральному матчі туру

«Матрасники» забили п’ять м’ячів.

Ла Ліга: «Атлетико» розгромило «Реал» у центральному матчі туру
Хуліан Альварес після голу
Фото: EPA/UPG

«Атлетико» на домашньому полі здолало «Реал» (5:2) у 7-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба «матрасників».

Першим у матчі відзначився захисник «Атлетико» Ле Норман на 14 хвилині. Потім «вершкові» двічі забили зусиллями Мбаппе і Гюлера. «Синьо-червоні» змогли піти на перерву за нічийного рахунку завдяки точному удару Серлота на 3 компенсованій до першого тайму хвилині.

У другій 45-хвилинці «Атлетико» домінувало й забило тричі. Дубль Альвареса й точний удар Грізманна дозволили «матрасникам» перемогти.

«Реал» уперше поступився у новому сезоні іспанської Прімери, але й досі очолює турнірну таблицю з 18-ма очками в активі після 7 матчів.

«Атлетико» натомість піднялося до четвірки кращих – 12 пунктів.

Нагадаємо, свій матч у 7-му турі «Барселона», яка йде другою в таблиці, зіграє проти «Реала Сьоьєдада» в неділю, 28 вересня. Початок матчу – о 19:30 за Києвом.
