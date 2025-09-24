Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Зінченко зможе зіграти у Лізі Європи завдяки новому правилу УЄФА

Українець не перерве серію виступів у єврокубках.

Зінченко зможе зіграти у Лізі Європи завдяки новому правилу УЄФА
Олександр Зінченко.
Фото: EPA/UPG

Олександр Зінченко, попри непотрапляння до заявки англійського "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи, зможе допомогти своїй команді вже у матчі 1 туру з "Бетісом", який відбудеться у середу.

Як пише "Трибуна", українському футболісту допомогло нове правило УЄФА. Організація на засіданні виконавчого комітету погодила одну зміну до заявки на єврокубки, яку клуб може зробити до 6 туру у разі довготривалої травми когось із гравців. 

У складі "Ноттінгема" зараз є такий травмований - нігерієць Ола Айна. Саме замість нього Зінченко може доєднатися до ростеру, який новий тренер "Форест" Анге Постекоглу матиме на матч з іспанцями. 

Таким чином Олександру вдасться не перервати свою серію участі у європейських змаганнях, яка триває вже 9 років.
﻿
