Зінченко зможе зіграти у Лізі Європи завдяки новому правилу УЄФА

Олександр Зінченко, попри непотрапляння до заявки англійського "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи, зможе допомогти своїй команді вже у матчі 1 туру з "Бетісом", який відбудеться у середу.

Як пише "Трибуна", українському футболісту допомогло нове правило УЄФА. Організація на засіданні виконавчого комітету погодила одну зміну до заявки на єврокубки, яку клуб може зробити до 6 туру у разі довготривалої травми когось із гравців.

У складі "Ноттінгема" зараз є такий травмований - нігерієць Ола Айна. Саме замість нього Зінченко може доєднатися до ростеру, який новий тренер "Форест" Анге Постекоглу матиме на матч з іспанцями.

Таким чином Олександру вдасться не перервати свою серію участі у європейських змаганнях, яка триває вже 9 років.