​Ярослава Магучіх здобула бронзу на Чемпіонаті світу в Токіо

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль на Чемпіонаті світу-2025 зі стрибків у висоту в Токіо. Вона взяла висоту 1,97 м.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Свої корективи у змагання внесла погода - над олімпійським стадіоном у столиці Японії під час спроби на 2,00 м розпочалася злива, тож організаторам доводилося двічі призупиняти змагання.

Магучіх розпочала виступи на висоті 1,93 м. Цю та наступну позначку на 1,97 м українка взяла з першої проби. Наступна висота 2,00 м Ярославі не підкорилася з першого стрибка. Далі, у тому числі через дощ, українка перенесла дві спроби, що залишилися, на позначку 2,02 м. Однак обидва рази планка не встояла: у підсумку Магучіх стала третьою.

Перше місце посіла Нікола Оліслагерс з Австралії (2,0 м з першої спроби) , друге - Марія Жодзік (2,0 м з третьої спроби), а третю сходинку з Ярославою розділила ще одна спортсменка - Ангеліна Топич із Сербії (1,97 м).

Для 24-річної українки це четверта нагорода Чемпіонату світу на відкритому повітрі: у її скарбниці є також золото 2023 року і дві срібні нагороди 2019 та 2022 років.

Ця медаль стала єдиною для української збірної на світовій першості з легкої атлетики 2025.