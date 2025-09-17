Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна і Судакова поступилася "Карабаху" Кащука

Ліга чемпіонів повернулася - у найпрестижнішому європейському футбольному турнірі стартував основний етап з 36 командами, 8 турами та спільною турнірною таблицею. Погляди українських вболівальників були звернені на Лісабон: там цього вечора була висока концентрація наших гравців.

Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли у стартовому складі "Бенфіки", а Олексій Кащук залишився у запасі "Карабаху". Єврокубковий дебют за "орлів" для Судакова видався яскравим: у першому таймі хавбек віддав одразу дві результативні передачі, допомігши господарям комфортно повести в рахунку 2:0.

Але згодом для португальців загалом та Трубіна зокрема розпочався нічний жах - азербайджанці ще до перерви відквитали один гол, у другому таймі вирівняли становище, а за лічені хвилини до свистка трибуни "Естадіу да Луж" шокував Кащук, який незадовго до цього вийшов на заміну. 3:2 - божевільна перемога "Карабаху", яку приніс українець, засмутивши двох своїх співвітчизників.