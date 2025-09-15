​Усик зіграє у благодійному футбольному Матчі Легенд у Лісабоні

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Подія має на меті залучити понад 1 мільйон євро на підтримку благодійних організацій. 

Фото: Червоний Хрест України

Сьогодні у Лісабоні відбудеться масштабний благодійний Матч Легенд, який збере зірок світового футболу та має на меті залучити понад 1 мільйон євро на підтримку благодійних організацій, серед яких — Український Червоний Хрест.

Про це УЧХ повідомив у Фейсбуці.

До матчу долучиться абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Він зіграє у команді Світових Легенд разом із Фабіо Каннаваро, Хав’єром Дзанетті, Алессандро Дель П’єро та іншими зірками.

"Кошти, зібрані під час матчу, допоможуть УЧХ й надалі оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, проводити евакуаційні заходи, відновлювати житло, надавати психосоціальну підтримку тим, хто її потребує, та робити ще багато важливого", - йдеться в повідомленні. 
