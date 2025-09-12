«Перемогти Бельгію, щоб вийти в плей-оф». Збірна України з волейболу стартує на Чемпіонаті світу

Про тренувальний збір у Катарі, амбіції команди, поєдинки з Бельгією й Італією говоримо з головним тренером синьо-жовтих аргентинцем Раулем Лосано та зв’язуючим збірної Віталієм Щитковим.

До змагань українці підходять на 14-й позиції в рейтингу кращих збірних світу і мають непогані шанси вкотре заявити про себе. Як минулого року, коли збірній України вдалося посісти сьоме місце на ЧС.

Уже цієї неділі національна команда України з волейболу розпочне виступи на головному турнірі сезону — Чемпіонаті світу. Синьо-жовті зіграють у групі F , де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії й Алжиру. У плей-оф вийдуть дві кращі команди турніру.

Збір у Катарі

Перед Чемпіонатом світу Рауль Лосано і його команда вирушили до Катару. Там національна збірна провела підготовку до головного старту сезону, у межах якої зіграла товариські поєдинки з господарями майданчика.

Головний тренер збірної запевняє, що поєдинки проти катарців були корисними, щоб напрацювати взаємодію.

«Ми поїхали, бо нас запросили. І ми добре тренувалися. Ми зіграли два матчі — це важливо для ігрової практики й напрацювання ігрової хімії спортсменів. Звісно, було б ще краще, якби ми зіграли проти іншого європейського суперника в товариських матчах. Але маємо те, що маємо», — зазначає аргентинський спеціаліст.

Фото: Федерація волейболу України Рауль Лосано під час тренування

В обох матчах українцям вдалося перемогти. На думку зв’язуючого збірної Віталія Щиткова, такі зустрічі допомагають зрозуміти рівень підготовки команди до турніру. Спойлер: наші готові.

«Збір у Катарі — це як додатковий тренувальний збір перед Чемпіонатом світу. Ми зіграли товариські матчі — це нормально мати перед великим турніром такі поєдинки. Звичайні тренувальні ігри з не найскладнішими суперниками. Ми подивилися на свою форму, на те, які робимо помилки, на якій ми стадії підготовки і що нам потрібно змінити чи додати. Перші ігри, перші партії були втягувальними після довгої перерви, але потім з кожною партією і грою ми додавали, виправляли помилки й налагоджували загальну гру. Тренер змінював гравців, щоб подивитися, хто в якій формі. Я вважаю, що вже зараз ми в гарній фізичній формі, добре готові технічно», — пояснює Щитков.

Ліга націй — основа підготовки до ЧС

У тому, що збірна України підходить до змагань у гарній формі, сумнівів після матчів Ліги націй не було. Цьогоріч чоловіча збірна вперше взяла участь у цьому престижному турнірі, де, врешті, посіла дев’яте місце. Україна здобула шість перемог: над США, Кубою, Туреччиною, Японією, Болгарією та Нідерландами.

Фото: FIVB Рауль Лосано і Віталій Щитков

Ігри у Лізі націй показали, що Україна вміє і може грати проти топкоманд світу.

«Перед Чемпіонатом світу наша команда зробила великий крок у Лізі націй. На мою думку, на Чемпіонаті світу буде ще складніше. У Лізі націй усі перевіряли своїх гравців, і сьогодні всі хочуть досягти гарного результату. Усі готуються до Чемпіонату світу. Ми теж готуємося й налаштовуємося на результат», — запевняє Рауль Лосано.

Фото: FIVB Волейбольна збірна України

Щитков натомість пропонує «забути» про Лігу націй, щоб рухатися до нових перемог.

«Для мене ігри в Лізі націй, як і сама Ліга націй, уже залишилися в минулому, я від них відійшов. Але це був досвід, хороший міжнародний досвід. Втім, у Лізі націй був зовсім інший формат. У тебе мінімум 12 ігор, і при цьому ти маєш право на помилку. А тут, на Чемпіонаті світу, права на помилку вже немає: у тебе лише три гри в групі, і далі вже плей-оф. Треба включатися з першої гри, немає часу розгойдуватися. Перед Чемпіонатом світу завжди є своє особливе налаштування. Кожен у команді розуміє рівень відповідальності, атмосфера всередині команди хороша. Ми всі готуємося, потроху звикаємо, проходимо акліматизацію. А далі ігри покажуть», – наголошує волейболіст.

Філіппіни, зустрічайте!

Сьогодні національна команда вже прибула на Філіппіни, де 12 вересня стартує Чемпіонат світу.

Українських волейболістів зустріли в аеропорту згідно з усіма місцевими традиціями: кожному гравцеві на шию одягли квіткові гірлянди-леї, а на табличках із привітанням було традиційне філіппінське слово «Mabuhay!», що перекладається як «Ласкаво просимо!».

Свій стартовий поєдинок українці проведуть у неділю, 14 вересня, проти Бельгії. Перемога в цьому матчі є вкрай важливою для збірної.

«Ми стартуємо проти Бельгії. Це хороший суперник, вони йдуть одразу за нами у світовому рейтингу. Проти них буде, мабуть, найважливіша і найскладніша гра. Це хоч і перша гра на Чемпіонаті світу, але я думаю, що саме вона має вирішити, хто з нас вийде в плей-оф. Треба поставитися до бельгійців дуже серйозно. Це вирішальний поєдинок, треба підійти до нього в максимально бойовій готовності», – каже волейболіст.

Фото: FIVB Гравці збірної України з волейболу

Слова гравця підтверджує головний тренер Рауль Лоссано, який називає цей поєдинок ключовим у нашій групі.

«Починаємо з матчу проти Бельгії. Це не добре й не погано, але саме цей матч точно ключовий і для нас, і для Бельгії. Потрібно зосередитися й перемогти», – зауважує Лоссано.

Іспит з чемпіонами

Окрім Бельгії, суперниками України на ЧС стануть Алжир та Італія. Останні – чинні переможці турніру й друга команда світового рейтингу. Боятися не слід, бо збірна України вже готує особливу зброю для італійців.

«З Італією потрібно грати їхньою ж зброєю. Це має бути максимально чиста гра з мінімумом помилок і максимумом волейболу. Я маю на увазі, наш волейбол має бути високого рівня. Але, знову-таки, до цього матчу вже багато що може статися, тому нам треба концентруватися спочатку на Бельгії, а вже потім думати про інші матчі», – підкреслює Щитков.

Фото: Федерація волейболу України Українські волейболісти на тренуванні

Свій рецепт успіху проти чинних чемпіонів світу має й наставник збірної.

«Ми вже грали проти Італії. Щоб перемогти у волейболі, ми повинні грати краще за нашого суперника. А щоб перемогти чинного чемпіона, ми повинні дуже добре грати біля сітки й на своїй подачі», – пояснює Лоссано.

Повторити успіх минулого року

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник ставить перед командою завдання вийти з групи. Втім, на щастя, амбіції у збірної не обмежуються лише цим.

«Мої амбіції – виступити гарно і головне вдало на Чемпіонаті світу. Я не скажу, що ми маємо заявити про себе гучно. Ми минулого року стали сьомими на Чемпіонаті світу, і дуже прикро, що зараз ніхто про це не говорить і не згадує. Нам буде дуже важко перевершити той результат, але наше завдання-мінімум – це вихід із групи, а далі побачимо, на кого ми вийдемо в плей-оф. Будемо рухатися поступово: зараз у нас є три гри, й кожна з них вирішальна», – підсумовує Віталій Щитков.

Фото: FIVB Віталій Щитков під час гри

У плей-оф Чемпіонату світу вийдуть по дві кращі команди з групи. Чемпіонат світу триватиме з 12 по 28 вересня.

За шляхом України на світовій першості слідкуйте разом із нами на LB.ua.