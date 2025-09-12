Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСпорт

«Перемогти Бельгію, щоб вийти в плей-оф». Збірна України з волейболу стартує на Чемпіонаті світу

Уже цієї неділі національна команда України з волейболу розпочне виступи на головному турнірі сезону — Чемпіонаті світу. Синьо-жовті зіграють у групі F, де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії й Алжиру. У плей-оф вийдуть дві кращі команди турніру.

До змагань українці підходять на 14-й позиції в рейтингу кращих збірних світу і мають непогані шанси вкотре заявити про себе. Як минулого року, коли збірній України вдалося посісти сьоме місце на ЧС.

Про тренувальний збір у Катарі, амбіції команди, поєдинки з Бельгією й Італією говоримо з головним тренером синьо-жовтих аргентинцем Раулем Лосано та зв’язуючим збірної Віталієм Щитковим.

«Перемогти Бельгію, щоб вийти в плей-оф». Збірна України з волейболу стартує на Чемпіонаті світу
Збірна України з волейболу під час матчу
Фото: FIVB

Збір у Катарі

Перед Чемпіонатом світу Рауль Лосано і його команда вирушили до Катару. Там національна збірна провела підготовку до головного старту сезону, у межах якої зіграла товариські поєдинки з господарями майданчика.

Головний тренер збірної запевняє, що поєдинки проти катарців були корисними, щоб напрацювати взаємодію.

«Ми поїхали, бо нас запросили. І ми добре тренувалися. Ми зіграли два матчі — це важливо для ігрової практики й напрацювання ігрової хімії спортсменів. Звісно, було б ще краще, якби ми зіграли проти іншого європейського суперника в товариських матчах. Але маємо те, що маємо», — зазначає аргентинський спеціаліст.

Рауль Лосано під час тренування
Фото: Федерація волейболу України
Рауль Лосано під час тренування

В обох матчах українцям вдалося перемогти. На думку зв’язуючого збірної Віталія Щиткова, такі зустрічі допомагають зрозуміти рівень підготовки команди до турніру. Спойлер: наші готові.

«Збір у Катарі — це як додатковий тренувальний збір перед Чемпіонатом світу. Ми зіграли товариські матчі — це нормально мати перед великим турніром такі поєдинки. Звичайні тренувальні ігри з не найскладнішими суперниками. Ми подивилися на свою форму, на те, які робимо помилки, на якій ми стадії підготовки і що нам потрібно змінити чи додати. Перші ігри, перші партії були втягувальними після довгої перерви, але потім з кожною партією і грою ми додавали, виправляли помилки й налагоджували загальну гру. Тренер змінював гравців, щоб подивитися, хто в якій формі. Я вважаю, що вже зараз ми в гарній фізичній формі, добре готові технічно», — пояснює Щитков.

Ліга націй — основа підготовки до ЧС

У тому, що збірна України підходить до змагань у гарній формі, сумнівів після матчів Ліги націй не було. Цьогоріч чоловіча збірна вперше взяла участь у цьому престижному турнірі, де, врешті, посіла дев’яте місце. Україна здобула шість перемог: над США, Кубою, Туреччиною, Японією, Болгарією та Нідерландами.

Рауль Лосано і Віталій Щитков
Фото: FIVB
Рауль Лосано і Віталій Щитков

Ігри у Лізі націй показали, що Україна вміє і може грати проти топкоманд світу.

«Перед Чемпіонатом світу наша команда зробила великий крок у Лізі націй. На мою думку, на Чемпіонаті світу буде ще складніше. У Лізі націй усі перевіряли своїх гравців, і сьогодні всі хочуть досягти гарного результату. Усі готуються до Чемпіонату світу. Ми теж готуємося й налаштовуємося на результат», — запевняє Рауль Лосано.

Волейбольна збірна України
Фото: FIVB
Волейбольна збірна України

Щитков натомість пропонує «забути» про Лігу націй, щоб рухатися до нових перемог.

«Для мене ігри в Лізі націй, як і сама Ліга націй, уже залишилися в минулому, я від них відійшов. Але це був досвід, хороший міжнародний досвід. Втім, у Лізі націй був зовсім інший формат. У тебе мінімум 12 ігор, і при цьому ти маєш право на помилку. А тут, на Чемпіонаті світу, права на помилку вже немає: у тебе лише три гри в групі, і далі вже плей-оф. Треба включатися з першої гри, немає часу розгойдуватися. Перед Чемпіонатом світу завжди є своє особливе налаштування. Кожен у команді розуміє рівень відповідальності, атмосфера всередині команди хороша. Ми всі готуємося, потроху звикаємо, проходимо акліматизацію. А далі ігри покажуть», – наголошує волейболіст.

Філіппіни, зустрічайте!

Сьогодні національна команда вже прибула на Філіппіни, де 12 вересня стартує Чемпіонат світу.

Українських волейболістів зустріли в аеропорту згідно з усіма місцевими традиціями: кожному гравцеві на шию одягли квіткові гірлянди-леї, а на табличках із привітанням було традиційне філіппінське слово «Mabuhay!», що перекладається як «Ласкаво просимо!».

Свій стартовий поєдинок українці проведуть у неділю, 14 вересня, проти Бельгії. Перемога в цьому матчі є вкрай важливою для збірної.

«Ми стартуємо проти Бельгії. Це хороший суперник, вони йдуть одразу за нами у світовому рейтингу. Проти них буде, мабуть, найважливіша і найскладніша гра. Це хоч і перша гра на Чемпіонаті світу, але я думаю, що саме вона має вирішити, хто з нас вийде в плей-оф. Треба поставитися до бельгійців дуже серйозно. Це вирішальний поєдинок, треба підійти до нього в максимально бойовій готовності», – каже волейболіст.

Гравці збірної України з волейболу
Фото: FIVB
Гравці збірної України з волейболу

Слова гравця підтверджує головний тренер Рауль Лоссано, який називає цей поєдинок ключовим у нашій групі.

«Починаємо з матчу проти Бельгії. Це не добре й не погано, але саме цей матч точно ключовий і для нас, і для Бельгії. Потрібно зосередитися й перемогти», – зауважує Лоссано.

Іспит з чемпіонами

Окрім Бельгії, суперниками України на ЧС стануть Алжир та Італія. Останні – чинні переможці турніру й друга команда світового рейтингу. Боятися не слід, бо збірна України вже готує особливу зброю для італійців.

«З Італією потрібно грати їхньою ж зброєю. Це має бути максимально чиста гра з мінімумом помилок і максимумом волейболу. Я маю на увазі, наш волейбол має бути високого рівня. Але, знову-таки, до цього матчу вже багато що може статися, тому нам треба концентруватися спочатку на Бельгії, а вже потім думати про інші матчі», – підкреслює Щитков.

Українські волейболісти на тренуванні
Фото: Федерація волейболу України
Українські волейболісти на тренуванні

Свій рецепт успіху проти чинних чемпіонів світу має й наставник збірної.

«Ми вже грали проти Італії. Щоб перемогти у волейболі, ми повинні грати краще за нашого суперника. А щоб перемогти чинного чемпіона, ми повинні дуже добре грати біля сітки й на своїй подачі», – пояснює Лоссано.

Повторити успіх минулого року

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник ставить перед командою завдання вийти з групи. Втім, на щастя, амбіції у збірної не обмежуються лише цим.

«Мої амбіції – виступити гарно і головне вдало на Чемпіонаті світу. Я не скажу, що ми маємо заявити про себе гучно. Ми минулого року стали сьомими на Чемпіонаті світу, і дуже прикро, що зараз ніхто про це не говорить і не згадує. Нам буде дуже важко перевершити той результат, але наше завдання-мінімум – це вихід із групи, а далі побачимо, на кого ми вийдемо в плей-оф. Будемо рухатися поступово: зараз у нас є три гри, й кожна з них вирішальна», – підсумовує Віталій Щитков.

Віталій Щитков під час гри
Фото: FIVB
Віталій Щитков під час гри

У плей-оф Чемпіонату світу вийдуть по дві кращі команди з групи. Чемпіонат світу триватиме з 12 по 28 вересня.

За шляхом України на світовій першості слідкуйте разом із нами на LB.ua.

Діана Звягінцева
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies