Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСпорт

У відборі на ЧС-2026 з футболу Ізраїль поступився Італії з рахунком 4:5

Косово здолало Швецію з рахунком 2:0.

У відборі на ЧС-2026 з футболу Ізраїль поступився Італії з рахунком 4:5
Ілюстративне фото
Фото: https://www.ussoccer.com/

У чергових поєдинках відбіркового циклу Чемпіонату світу-2026 з футболу зафіксовано декілька несподіваних результатів.

Зокрема, матч Ізраїль - Італія закінчився з рахунком 4:5, а  футболісти Косово перемогли збірну Швеції - 2:0.

Крім того, Швейцарія розгромила Словенію - 3:0, а Білорусь поступилась Шотландії з рахунком 0:2.

Інші матчі закінчились з такими результатами:

  • Хорватія - Чорногорія - 4:0
  • Гібралтар - Фарерські острови - 0:1
  • Люксембург - Словаччина - 0:1
  • Німеччина - Північна Ірландія - 3:1.

Національна збірна України з футболу розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу-2026 з поразки. У Вроцлаві підопічні Сергія Реброва поступилися французам з рахунком 0:2.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies