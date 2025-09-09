У відборі на ЧС-2026 з футболу Ізраїль поступився Італії з рахунком 4:5

У чергових поєдинках відбіркового циклу Чемпіонату світу-2026 з футболу зафіксовано декілька несподіваних результатів.

Зокрема, матч Ізраїль - Італія закінчився з рахунком 4:5, а футболісти Косово перемогли збірну Швеції - 2:0.

Крім того, Швейцарія розгромила Словенію - 3:0, а Білорусь поступилась Шотландії з рахунком 0:2.

Інші матчі закінчились з такими результатами:

Хорватія - Чорногорія - 4:0

Гібралтар - Фарерські острови - 0:1

Люксембург - Словаччина - 0:1

Німеччина - Північна Ірландія - 3:1.

Національна збірна України з футболу розпочала кваліфікацію на чемпіонат світу-2026 з поразки. У Вроцлаві підопічні Сергія Реброва поступилися французам з рахунком 0:2.