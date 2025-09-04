Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
"Ноттінгем" не включив Олександра Зінченка до заявки на Лігу Європи

Дивне рішення англійського клубу.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Українець Олександр Зінченко вперше за останні 9 років не гратиме у єврокубках - навіть попри те, що його новий клуб "Ноттінгем Форест" кваліфікувався до основного раунду Ліги Європи.

Англійці оприлюднили список з 22 футболістів, які зможуть бути задіяні у поєдинках на євроарені. Місця нашому збірника там не знайшлося.

Однією з причин може бути обмеження, яке УЄФА застосовує до кількості гравців, які вважаються вихованцями клубу - на них є чітка квота у вісім виконавців. Таким чином, кожна команда може заявити не більше 17 легіонерів, і це змушує тренерів обирати. 

Зінченко перейшов до "Форест" на правах річної оренди. Після завершення сезону спливає його контракт з "Арсеналом", українець стане вільним агентом.
