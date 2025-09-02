US Open-2025: Марта Костюк упродовж дня зачохлила ракетки у двох розрядах

Про шлях Марти на цьогорічному US Open , який вона запам’ятає надовго, – в огляді на LB.ua.

На більше сил не вистачило, з огляду на те, що українка виступала і в одиночному, і в парному розрядах. Як наслідок, упродовж ігрового дня вона двічі виходила на корт і зазнала двох поразок.

1/8 фіналу – особлива позначка для 23-річної української тенісистки на Відкритому чемпіонаті США. Ніколи раніше на американських кортах вона не заходила настільки далеко – Марта вперше в кар’єрі здобула три перемоги на цьому мейджорі й пробилася до четвертого кола.

Зразковий початок змагань

Уже в першому колі Марта Костюк приємно вразила українських уболівальників, адже стала єдиною з чотирьох українських тенісисток, кому вдалося пробитися до другого раунду американського мейджора.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Марта Костюк

У першому колі Костюк у двох сетах декласувала представницю Великої Британії Кеті Бултер. Цей матч Марта провела натхненно – у першій партії ключовим став третій гейм, у якому українка зробила брейк. Він став вирішальним у сеті. А у другому сеті Костюк із таким самим рахунком довела гру до логічного, а головне – переможного завершення. Цікаво, що для фінальної крапки Марті знадобилося аж шість матчболів.

Марта Костюк (Україна, 27) — Кеті Бултер (Велика Британія) – 2:0 (6:4, 6:4)

Фото: EPA/UPG Марта Костюк радиться зі своїм штабом

Далі була 81-ша ракетка світу, турецька тенісистка Зейнеп Сонмез. З нею теж легко не було. У першому сеті українка захопила ініціативу й виграла три гейми поспіль. Далі Сонмез таки зуміла вирівняти гру. Попри це Марта знову продемонструвала свій клас і жагу до перемоги, тому записала цю партію на свій рахунок. У другому сеті гору взяла представниця Туреччини, а у вирішальній партії Марта показала, що більш витривала, і вирвала перемогу. Загалом цей матч тривав понад 2,5 години.

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Марта Костюк (Україна, 27) – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6)

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час гри

Вихід у третє коло став повторенням особистого рекорду Марти на турнірі. Костюк могла переписати історію – і зробила це в матчі проти француженки Діан Паррі. Поєдинок знову тривав три сети, перший із яких був на користь француженки. Далі українка здійснила камбек і на характері вийшла до четвертого кола US Open! Уперше в кар’єрі!

Діан Паррі (Франція) — Марта Костюк (Україна, 27) – 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)

Драма в 1/8 фіналу

У четвертому колі змагань Марта протистояла 13-й ракетці світового рейтингу Кароліні Муховій із Чехії. Вже у першому сеті Мухова продемонструвала агресивну гру. Марта змогла виграти лише три гейми.

Далі більш активною була вже наша тенісистка. Марта записала на свій рахунок три з чотирьох перших геймів, утім Мухова перевернула гру з ніг на голову, перевівши її на тайбрейк. Тут уже вдача була на нашому боці, і Марта зрівняла рахунок.

Фото: EPA/UPG Емоції Костюк під час матчу

Після цього зажевріла надія на те, що українка дотисне імениту суперницю. Однак проти була саме Мухова. Марта помилялася, а суперниця діяла рішуче й безпомилково.

Марта Костюк (Україна) — Кароліна Мухова (Чехія) – 1:2 (3:6, 7:6, 3:6)

Цей поєдинок тривав майже три години – 2 години 50 хвилин – і став лебединою піснею українки в одиночній сітці US Open.

Дві поразки за п’ять годин

Цю ніч Костюк точно запам’ятає надовго… Після поразки в одиночному розряді Марта провела другий матч – тепер уже в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе у межах третього кола парного турніру. Чи то втома Марти, чи то статус суперниць завадив українці та румунці пройти далі.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк на US Open

Костюк і Русе протистояли тандему Вероніка Кудерметова («нейтральна») / Елізе Мертенс (Бельгія). Матч тривав 1 годину 21 хвилину. У першому сеті Костюк і Русе перемагали 4:3 із брейком, але до завершення поєдинку зуміли взяти лише один гейм.

Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс (Бельгія) [4] – Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Русе (Румунія) – 6:4, 6:1

Таким чином, після цієї гри представників України на турнірі не залишилося. Зауважимо, що Марті вдалося переписати історію українського тенісу. Вона стала першою українкою в історії, якій вдалося вийти в 1/8 фіналу на одному турнірі Grand Slam і в одиночному, і в парному розрядах.

Фото: EPA/UPG Засмучена Марта Костюк

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зачохлили ракетки в першому раунді одиночного турніру, сестри Кіченок і Стародубцева зробили те саме у першому колі парного розряду, а Даяна Ястремська завершила виступи у парі вже після другого матчу.