Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСпорт

Олександр Зінченко змінив клуб АПЛ в останній день трансферного вікна

Український футболіст продовжить кар'єру вже в третій англійській команді.

Олександр Зінченко змінив клуб АПЛ в останній день трансферного вікна
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко на правах оренди перейшов з лондонського "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест". Про угоду клуби оголосили в останній день літнього трасферного вікна, яке зачинилося у понеділок.

Для Зінченка це буде вже третя команда з Туманного Альбіону в кар'єрі. До "Арсеналу" він перебрався у 2022 році за 37 мільйонів євро. Минулого сезону Олександр зіграв лише 23 матчі, в яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

"Ноттінгем Форест" цьогоріч вперше за багато років виступатиме у єврокубках: команда гратиме у основній стадії Ліги Європи. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies