Олександр Зінченко змінив клуб АПЛ в останній день трансферного вікна

Український футболіст продовжить кар'єру вже в третій англійській команді.

Гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко на правах оренди перейшов з лондонського "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест". Про угоду клуби оголосили в останній день літнього трасферного вікна, яке зачинилося у понеділок.

Для Зінченка це буде вже третя команда з Туманного Альбіону в кар'єрі. До "Арсеналу" він перебрався у 2022 році за 37 мільйонів євро. Минулого сезону Олександр зіграв лише 23 матчі, в яких відзначився 1 голом та 1 асистом.

"Ноттінгем Форест" цьогоріч вперше за багато років виступатиме у єврокубках: команда гратиме у основній стадії Ліги Європи.