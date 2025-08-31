Київське «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського перемогло житомирське «Полісся» (4:1) у четвертому турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Фото: fcdynamo.com Крістіан Біловар у матчі проти «Полісся»

Першими вперед вийшли житомирці: на 7 хвилині Йосефа відкрив рахунок у матчі після скидання партнера по команді в штрафному майданчику суперника. Кияни відігралися за 12 хвилин: голкіпер «Полісся» Кудрик у простому епізоді віддав м’яч Герреро, а той пробив у кут воріт.

Фото: fcdynamo.com Герреро б'є по воротах

На 32 хвилині Буяльський реалізував пенальті, а за 12 хвилин оформив дубль. Крапку в матчі поставив Волошин: на 50 хвилині він самотужки пройшов правим флангом і пробив повз голкіпера житомирців.

Фото: fcdynamo.com Віталій Буяльський під час удару з пенальті

Після перемоги підопічні Олександра Шовковського мають стовідсотковий показник в УПЛ – 12 очок.

«Полісся» йде десятим – 3 пункти після 4 поєдинків.