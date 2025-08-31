Київське «Динамо» на стадіоні імені Валерія Лобановського перемогло житомирське «Полісся» (4:1) у четвертому турі Української прем’єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Першими вперед вийшли житомирці: на 7 хвилині Йосефа відкрив рахунок у матчі після скидання партнера по команді в штрафному майданчику суперника. Кияни відігралися за 12 хвилин: голкіпер «Полісся» Кудрик у простому епізоді віддав м’яч Герреро, а той пробив у кут воріт.
На 32 хвилині Буяльський реалізував пенальті, а за 12 хвилин оформив дубль. Крапку в матчі поставив Волошин: на 50 хвилині він самотужки пройшов правим флангом і пробив повз голкіпера житомирців.
Після перемоги підопічні Олександра Шовковського мають стовідсотковий показник в УПЛ – 12 очок.
«Полісся» йде десятим – 3 пункти після 4 поєдинків.