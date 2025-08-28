"Бенфіка" Анатолія Трубіна вийшла в основний раунд Ліги чемпіонів

Українських футбольних клубів у Лізі чемпіонів цього сезону не буде, але принаймні на одного українця в основній стадії турніру стало більше. Португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна успішно подолала кваліфікацію, обігравши вдома "Фенербахче".

Наш збірник вийшов у стартовому складі і успішно повторив те, що йому вдавалося вже у 5 офіційних матчах цього сезону - а саме відстояв на "нуль". Ще жодного разу від старту кампанії Трубін не виймав м'яч із сітки власних воріт.

Натомість в атаці "орли" були досить активними, але не надто результативними. Португальці забивали у першому таймі тричі, але два голи було скасовано через офсайд та фол у нападі. Лише взяття воріт у виконанні Актюркоглу не викликало у суддів зауважень.

Цього виявилося достатньо. 1:0 - "Бенфіка" разом з Трубіним крокують до основного раунду Ліги чемпіонів.