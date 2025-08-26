Теніс: Марта Костюк здолала Кеті Бултер у першому колі US Open

Вона – єдина українка, яка подолала стартовий етап змагань цьогоріч.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 28) здолала британку Кеті Бултер (WTA № 48) у двох сетах – 6:4, 6:4 у першому колі US Open.

Матч українки тривав 1 годину 38 хвилин. Упродовж зустрічі Костюк припустилася 5 подвійних помилок і виконала 9 подач навиліт.

Суперниці вдруге в кар’єрі грали одна проти одної. На американському мейджорі українці вдалося відігратися після поразки у 2024 році.

Костюк залишилася єдиною українкою на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

У першому колі зачохлили свої ракетки три інші українські тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, жодна з українок не змогла подолати етап кваліфікації US Open-2025.