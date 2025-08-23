Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСпорт

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від медалей чемпіонату світу

Тріумфаторка європейської першості у багатоборстві фінішувала лише четвертою.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від медалей чемпіонату світу
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук
Фото: Марія Музиченко

На дебютному для себе чемпіонаті світу з художньої гімнастики українка Таїсія Онофрійчук була максимально близькою до медалі.

Наша співвітчизниця в індивідуальному багатоборстві (вправи з обручем, булавами, м'ячем та стрічкою) фінішувала з результатом 117,400 бала. До п'єдесталу пошани забракло менше половини бала - Таїсію випередила італійка Софія Рафаелі.

Попри статус чинної чемпіонки Європи у цій дисципліні, Онофрійчук також поступилася ще двом представницям Старого Світу: "срібло" у болгарки Стіліани Ніколової, а "золото" у німкені Дар'ї Варфоломєєв.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies