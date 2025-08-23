Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від медалей чемпіонату світу

Тріумфаторка європейської першості у багатоборстві фінішувала лише четвертою.

На дебютному для себе чемпіонаті світу з художньої гімнастики українка Таїсія Онофрійчук була максимально близькою до медалі.

Наша співвітчизниця в індивідуальному багатоборстві (вправи з обручем, булавами, м'ячем та стрічкою) фінішувала з результатом 117,400 бала. До п'єдесталу пошани забракло менше половини бала - Таїсію випередила італійка Софія Рафаелі.

Попри статус чинної чемпіонки Європи у цій дисципліні, Онофрійчук також поступилася ще двом представницям Старого Світу: "срібло" у болгарки Стіліани Ніколової, а "золото" у німкені Дар'ї Варфоломєєв.